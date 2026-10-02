В Москве похоронили Сергея Соседова Тесты Дочь Джигана раскрыла семейные тайны Игры Сонник

Топ новостей недели

Попытка иноагента Макаревича* выслужиться перед Америкой обернулась для него несмываемым позоромПопытка иноагента Макаревича* выслужиться перед Америкой обернулась для него несмываемым позором Бегут в ужасе: роскошные хоромы покойного Бориса Моисеева отдают за бесценокБегут в ужасе: роскошные хоромы покойного Бориса Моисеева отдают за бесценок "Едем в новом составе!": счастливая Татьяна Васильева встретила из роддома восьмого наследника"Едем в новом составе!": счастливая Татьяна Васильева встретила из роддома восьмого наследника Волочкова довела народ до ужаса диким поступком на публикеВолочкова довела народ до ужаса диким поступком на публике

Лента новостей

Пятница 2 октября

17:20"Потихоньку держу себя": едва пережившая похороны 90-летняя мать Соседова нашла силы заговорить о сыне 16:39В Подмосковье назвали победителей региональных конкурсов педагогов 15:14Доктор Мясников призвал немедленно выкинуть эти опасные предметы из детских комнат 12:55Камера на 200 мегапикселей и рекордная батарея: новые смартфоны и наушники от HUAWEI вызвали ажиотаж в России 12:49"Отслоился каблук": попутчица Сергея Соседова вскрыла роковую деталь за секунды до трагедии на лестнице 10:52Мария Голубкина влепила звонкую пощечину зарвавшимся косметологам 09:20Вернувшаяся в Москву актриса Старшенбаум осталась без ролей 00:12Съешьте ложку этого до выхода из дома: тайный ритуал 2 октября, который спасет от безденежья и тяжелых хворей 22:30Московские спортсмены завоевали два золота на чемпионате мира по гидрофлаю 17:26Привычных суток больше нет: ученые забили тревогу из-за пугающих процессов в недрах Земли 17:05Собянин: С городского вокзала Москва-Сити можно будет отправиться в Минск 15:46Собрала чемоданы и бросила все: Эвелина Бледанс внезапно увезла 14-летнего сына из страны 14:04Слова Азизы у гроба Сергея Соседова вызвали настоящую оторопь в зале 12:31Роналду получил место в основе Португалии на матч с Уэльсом 12:14Оксана Самойлова покинула Россию после шокирующих откровений о Джигане 10:55Финансовый гороскоп на октябрь 2026 года: астролог назвала опасные траты для всех знаков зодиака 09:16Смертельно больная Лерчек приняла роковое решение и навсегда закрыла громкое дело 00:07Ни в коем случае не машите в небо: какая роковая ошибка 1 октября навеки сломает вам судьбу 18:17"Слушай, отец!": на стене древней египетской гробницы нашли леденящее послание сына 17:49Ремонт дорог завершили в 97 округах Подмосковья 16:05Росгвардия устроила жесткую облаву на оскандалившегося Джигана 14:50Оплата AliExpress из России: карта, СБП и как решить проблемы с оплатой 13:49"Все могло быть": продюсер Дзюник не поверил в случайную смерть Сергея Соседова на гастролях 12:54В Москве простились с Сергеем Соседовым: церемонию проигнорировали главные звезды эстрады 12:15Мининвест Подмосковья представил меры поддержки МСП на выставке "ИНТЕРТКАНЬ-2026" 11:17Октябрьский календарь переобучения: когда стартуют программы "Профессий будущего" в Печатниках 10:50"Пришлось спать в парке": беглый внук Аллы Пугачевой внезапно остался без крыши над головой 09:14Песков поставил точку в спорах о месте упокоения Соседова: Имеет право лежать среди великих! 00:35Ритуальные слезы у окна и тайный оберег Софии: зачем 30 сентября на Руси заставляли плакать даже счастливых 18:06Спорт и диеты бессильны: раскрыта шокирующая правда о том, кто на самом деле доживает до 110 лет 16:25Убитая горем мать Сергея Соседова не сможет попрощаться с сыном так, как хотела 14:56"К чертовой матери, не будьте идиотами!": взбешенный Валерий Меладзе сорвался на дерущихся женщин прямо со сцены 13:17Прохор Шаляпин выдал жуткую тайну и привлек Филиппа Киркорова к расследованию 13:00Фестиваль "Кленовые выходные" пройдет в "Архангельском" в начале октября 11:13"Я понимаю, что меня могут убрать": виновным в гибели Сергея Соседова грозит до 6 лет тюрьмы 09:35Кушанашвили жестко разнес Дробыша за сбежавшую в слезах Дубцову 08:27Деньги без тайн и обмана: в Москве стартовал юбилейный X Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры 00:07Всего одно угощение 29 сентября навсегда избавит от долгов и откроет денежный поток 21:10Сергей Собянин рассказал о реставрации усадьбы Останкино 17:12Американские риелторы жестко обобрали внука Евгения Петросяна 15:13Максим Галкин* пошел на унизительные уступки на тайном банкете в Риме 14:35BRICS+ Fashion Summit соберет представителей fashion-индустрии более чем из 60 стран 13:35Наталья Подольская жестко отреагировала на интимные ласки Преснякова с фанаткой 13:27Жителей Подмосковья пригласили принять участие в учете птиц 11:12"Мне очень обидно": раздавленный горем Пенкин раскрыл роковое упущение погибшего Соседова 09:18"Самый страшный день": дочь Джигана обнажила жуткие детали их семейной жизни 01:16Тайное угощение для процветания: всего одно блюдо 28 сентября способно навсегда прогнать безденежье 17:36Судьбоносный удар осени: ясновидящая Кажетта назвала знаки, чья жизнь круто изменится с 28 сентября 15:16Близкие отдаляются, а квартира давит: почему осень жестко бьет по психике и разрушает пары 12:09Вакцины бессильны, легкие в труху: мутировавший смертоносный вирус атаковал Москву
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Потихоньку держу себя": едва пережившая похороны 90-летняя мать Соседова нашла силы заговорить о сыне

Сергей Соседов. Фото: Youtube / @HEATshowbiz
1

Сердце пожилой женщины разрывается от невыносимой душевной боли, но ради памяти безвременно ушедшего сына она продолжает каждый день находить в себе силы просто дышать.

Минуло девять дней с момента нелепой и трагической гибели 58-летнего телеведущего и главного музыкального правдоруба страны Сергея Соседова. Внезапный уход маэстро в далекой Якутии стал тяжелейшим ударом для миллионов поклонников, однако глубже всех эта катастрофа ранила его 90-летнюю маму Антонину Петровну. Женщина, отдавшая всю жизнь заботе о любимом Сереже, осталась один на один с пугающей пустотой в четырех стенах. В откровенной и пронзительной беседе с журналистами безутешная мать впервые нашла в себе силы рассказать, как пытается выжить после похорон.

"Ничего, потихоньку держу себя, держу", — сдавленным от подступающих слез голосом призналась Антонина Петровна, едва подбирая слова от навалившегося горя.

Траурная церемония 30 сентября едва не стоила пожилой пенсионерке жизни. У гроба сына, утопающего в белых цветах на Троекуровском кладбище, несчастной матери внезапно стало плохо с сердцем. Женщина начала терять сознание от нервного истощения, и дежурившим на панихиде врачам скорой помощи пришлось экстренно оказывать 90-летней родительнице неотложную медицинскую помощь прямо у постамента. Лишь благодаря профессионализму медиков удалось избежать новой беды.

Сейчас главной опорой для убитой горем матери остается ее старший сын Владимир Васильевич. Мужчина не стал переезжать в квартиру родительницы, чтобы не нарушать привычный уклад ее жизни, но не оставляет ее без присмотра ни на секунду. Телефон в квартире не смолкает: родственники контролируют каждый шаг и вздох пенсионерки.

"Он позвонил. Я говорю: "Все нормально, встала", — делится пожилая женщина деталями своих теперь уже сиротливых будней.

Накануне семья собралась за поминальным столом на девятый день после трагедии. Проводить душу Сергея в вечный путь решили в предельно узком кругу — без телевизионных камер, фальшивых соболезнований и праздных зевак. В этот скорбный вечер вспоминали только светлые моменты, говорили о любви и не прятали искренних слез.

Антонина Петровна не скрывает, что последние дни превратились для нее в сущий филиал ада. Мучительная транспортировка тела из далекого Нерюнгри, бесконечная бюрократическая волокита со спецбортами и подготовка к панихиде вымотали остатки ее сил.

"Ну так получилось, что почти все эти дни, пока доставка, то, се… Это очень тяжело, очень", — с тяжелым вздохом констатировала мать журналиста.

Напомним, жизнь ярчайшего критика эпохи оборвалась 23 сентября в якутском отеле, куда он прилетел для работы в жюри регионального конкурса красоты. Роковое падение на скользких ступенях лестничного марша, перелом черепа и смерть на операционном столе поставили крест на его творческом полете. Прах Сергея Соседова нашел упокоение на подмосковном Перепечинском кладбище, рядом с могилой его отца, оставив одинокую мать наедине с незаживающей раной в сердце.

Шоу-бизнес в Telegram

2 октября 2026, 17:20
Сергей Соседов. Фото: Youtube / @HEATshowbiz
Teleprogramma.org✓ Надежный источник

По теме

"Отслоился каблук": попутчица Сергея Соседова вскрыла роковую деталь за секунды до трагедии на лестнице

"Все могло быть": продюсер Дзюник не поверил в случайную смерть Сергея Соседова на гастролях

Доктор Мясников призвал немедленно выкинуть эти опасные предметы из детских комнат

Доктор Мясников призвал немедленно выкинуть эти опасные предметы из детских комнат
Коварный токсин, который годами маскируется под обычную усталость и легкое недомогание, способен методично отравлять организм изнутри на протяжении целых десятилетий. Знаменитый теледоктор Александр Мясников забил тревогу, обратившись к миллионам соотечественников с жестким предупреждением.

"Отслоился каблук": попутчица Сергея Соседова вскрыла роковую деталь за секунды до трагедии на лестнице

"Отслоился каблук": попутчица Сергея Соседова вскрыла роковую деталь за секунды до трагедии на лестнице
Нелепая случайность унесла жизнь неподражаемого музыкального критика. Смертельный вояж 58-летнего телеведущего и непревзойденного эрудита Сергея Соседова в далекую Якутию продолжает обрастать леденящими кровь подробностями.

Мария Голубкина влепила звонкую пощечину зарвавшимся косметологам

Мария Голубкина влепила звонкую пощечину зарвавшимся косметологам
Пока отечественный бомонд спускает целые состояния на погоню за искусственной молодостью, знаменитая артистка нанесла сокрушительный удар по многомиллиардной индустрии красоты. Мария Голубкина влепила звонкую пощечину зарвавшимся косметологам, публично отказавшись нести свои кровные миллионы в элитные клиники эстетической медицины.

Вернувшаяся в Москву актриса Старшенбаум осталась без ролей

Вернувшаяся в Москву актриса Старшенбаум осталась без ролей
Категорический отказ от отечественного кино обернулись для некогда востребованной звезды кинематографа глухим профессиональным тупиком. Актриса Анна Старшенбаум вернулась в Москву после продолжительного пребывания в Таиланде.

Съешьте ложку этого до выхода из дома: тайный ритуал 2 октября, который спасет от безденежья и тяжелых хворей

Съешьте ложку этого до выхода из дома: тайный ритуал 2 октября, который спасет от безденежья и тяжелых хворей
Забытый ритуал славян превращает эти неприметные сутки в главный шанс года, позволяющий навсегда переписать свою финансовую судьбу. 2 октября православные верующие вспоминают святых мучеников Трофима, Доримедонта и Зосиму Киликийского, пострадавших за веру в III–IV веках, а также благоверного князя Феодора Смоленского и его сыновей Давида и Константина.

Выбор читателей

01/10ЧтвСлова Азизы у гроба Сергея Соседова вызвали настоящую оторопь в зале 01/10ЧтвСмертельно больная Лерчек приняла роковое решение и навсегда закрыла громкое дело 30/09Срд"Слушай, отец!": на стене древней египетской гробницы нашли леденящее послание сына 01/10ЧтвСобрала чемоданы и бросила все: Эвелина Бледанс внезапно увезла 14-летнего сына из страны 01/10ЧтвНи в коем случае не машите в небо: какая роковая ошибка 1 октября навеки сломает вам судьбу 30/09СрдРемонт дорог завершили в 97 округах Подмосковья