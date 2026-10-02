"Потихоньку держу себя": едва пережившая похороны 90-летняя мать Соседова нашла силы заговорить о сыне

Сердце пожилой женщины разрывается от невыносимой душевной боли, но ради памяти безвременно ушедшего сына она продолжает каждый день находить в себе силы просто дышать.



Минуло девять дней с момента нелепой и трагической гибели 58-летнего телеведущего и главного музыкального правдоруба страны Сергея Соседова. Внезапный уход маэстро в далекой Якутии стал тяжелейшим ударом для миллионов поклонников, однако глубже всех эта катастрофа ранила его 90-летнюю маму Антонину Петровну. Женщина, отдавшая всю жизнь заботе о любимом Сереже, осталась один на один с пугающей пустотой в четырех стенах. В откровенной и пронзительной беседе с журналистами безутешная мать впервые нашла в себе силы рассказать, как пытается выжить после похорон.

"Ничего, потихоньку держу себя, держу", — сдавленным от подступающих слез голосом призналась Антонина Петровна, едва подбирая слова от навалившегося горя.

Траурная церемония 30 сентября едва не стоила пожилой пенсионерке жизни. У гроба сына, утопающего в белых цветах на Троекуровском кладбище, несчастной матери внезапно стало плохо с сердцем. Женщина начала терять сознание от нервного истощения, и дежурившим на панихиде врачам скорой помощи пришлось экстренно оказывать 90-летней родительнице неотложную медицинскую помощь прямо у постамента. Лишь благодаря профессионализму медиков удалось избежать новой беды.

Сейчас главной опорой для убитой горем матери остается ее старший сын Владимир Васильевич. Мужчина не стал переезжать в квартиру родительницы, чтобы не нарушать привычный уклад ее жизни, но не оставляет ее без присмотра ни на секунду. Телефон в квартире не смолкает: родственники контролируют каждый шаг и вздох пенсионерки.

"Он позвонил. Я говорю: "Все нормально, встала", — делится пожилая женщина деталями своих теперь уже сиротливых будней.

Накануне семья собралась за поминальным столом на девятый день после трагедии. Проводить душу Сергея в вечный путь решили в предельно узком кругу — без телевизионных камер, фальшивых соболезнований и праздных зевак. В этот скорбный вечер вспоминали только светлые моменты, говорили о любви и не прятали искренних слез.

Антонина Петровна не скрывает, что последние дни превратились для нее в сущий филиал ада. Мучительная транспортировка тела из далекого Нерюнгри, бесконечная бюрократическая волокита со спецбортами и подготовка к панихиде вымотали остатки ее сил.

"Ну так получилось, что почти все эти дни, пока доставка, то, се… Это очень тяжело, очень", — с тяжелым вздохом констатировала мать журналиста.

Напомним, жизнь ярчайшего критика эпохи оборвалась 23 сентября в якутском отеле, куда он прилетел для работы в жюри регионального конкурса красоты. Роковое падение на скользких ступенях лестничного марша, перелом черепа и смерть на операционном столе поставили крест на его творческом полете. Прах Сергея Соседова нашел упокоение на подмосковном Перепечинском кладбище, рядом с могилой его отца, оставив одинокую мать наедине с незаживающей раной в сердце.