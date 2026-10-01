Финансовый гороскоп на октябрь 2026 года: астролог назвала опасные траты для всех знаков зодиака

В Москве похоронили Сергея Соседова Тесты Дочь Джигана раскрыла семейные тайны Игры Сонник

Топ новостей недели

Попытка иноагента Макаревича* выслужиться перед Америкой обернулась для него несмываемым позоромПопытка иноагента Макаревича* выслужиться перед Америкой обернулась для него несмываемым позором Бегут в ужасе: роскошные хоромы покойного Бориса Моисеева отдают за бесценокБегут в ужасе: роскошные хоромы покойного Бориса Моисеева отдают за бесценок "Едем в новом составе!": счастливая Татьяна Васильева встретила из роддома восьмого наследника"Едем в новом составе!": счастливая Татьяна Васильева встретила из роддома восьмого наследника Волочкова довела народ до ужаса диким поступком на публикеВолочкова довела народ до ужаса диким поступком на публике

Лента новостей

Четверг 1 октября

12:14Оксана Самойлова покинула Россию после шокирующих откровений о Джигане 10:55Финансовый гороскоп на октябрь 2026 года: астролог назвала опасные траты для всех знаков зодиака 09:16Смертельно больная Лерчек приняла роковое решение и навсегда закрыла громкое дело 00:07Ни в коем случае не машите в небо: какая роковая ошибка 1 октября навеки сломает вам судьбу 18:17"Слушай, отец!": на стене древней египетской гробницы нашли леденящее послание сына 17:49Ремонт дорог завершили в 97 округах Подмосковья 16:05Росгвардия устроила жесткую облаву на оскандалившегося Джигана 14:50Оплата AliExpress из России: карта, СБП и как решить проблемы с оплатой 13:49"Все могло быть": продюсер Дзюник не поверил в случайную смерть Сергея Соседова на гастролях 12:54В Москве простились с Сергеем Соседовым: церемонию проигнорировали главные звезды эстрады 12:15Мининвест Подмосковья представил меры поддержки МСП на выставке "ИНТЕРТКАНЬ-2026" 11:17Октябрьский календарь переобучения: когда стартуют программы "Профессий будущего" в Печатниках 10:50"Пришлось спать в парке": беглый внук Аллы Пугачевой внезапно остался без крыши над головой 09:14Песков поставил точку в спорах о месте упокоения Соседова: Имеет право лежать среди великих! 00:35Ритуальные слезы у окна и тайный оберег Софии: зачем 30 сентября на Руси заставляли плакать даже счастливых 18:06Спорт и диеты бессильны: раскрыта шокирующая правда о том, кто на самом деле доживает до 110 лет 16:25Убитая горем мать Сергея Соседова не сможет попрощаться с сыном так, как хотела 14:56"К чертовой матери, не будьте идиотами!": взбешенный Валерий Меладзе сорвался на дерущихся женщин прямо со сцены 13:17Прохор Шаляпин выдал жуткую тайну и привлек Филиппа Киркорова к расследованию 13:00Фестиваль "Кленовые выходные" пройдет в "Архангельском" в начале октября 11:13"Я понимаю, что меня могут убрать": виновным в гибели Сергея Соседова грозит до 6 лет тюрьмы 09:35Кушанашвили жестко разнес Дробыша за сбежавшую в слезах Дубцову 08:27Деньги без тайн и обмана: в Москве стартовал юбилейный X Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры 00:07Всего одно угощение 29 сентября навсегда избавит от долгов и откроет денежный поток 21:10Сергей Собянин рассказал о реставрации усадьбы Останкино 17:12Американские риелторы жестко обобрали внука Евгения Петросяна 15:13Максим Галкин* пошел на унизительные уступки на тайном банкете в Риме 14:35BRICS+ Fashion Summit соберет представителей fashion-индустрии более чем из 60 стран 13:35Наталья Подольская жестко отреагировала на интимные ласки Преснякова с фанаткой 13:27Жителей Подмосковья пригласили принять участие в учете птиц 11:12"Мне очень обидно": раздавленный горем Пенкин раскрыл роковое упущение погибшего Соседова 09:18"Самый страшный день": дочь Джигана обнажила жуткие детали их семейной жизни 01:16Тайное угощение для процветания: всего одно блюдо 28 сентября способно навсегда прогнать безденежье 17:36Судьбоносный удар осени: ясновидящая Кажетта назвала знаки, чья жизнь круто изменится с 28 сентября 15:16Близкие отдаляются, а квартира давит: почему осень жестко бьет по психике и разрушает пары 12:09Вакцины бессильны, легкие в труху: мутировавший смертоносный вирус атаковал Москву 06:09 Одно движение – и жизнь под откос: почему 27 сентября на Воздвижение панически боялись "сдвинуть судьбу" 17:15Хватит спать по 8 часов: врачи назвали лучшее время, чтобы просыпаться полным сил 15:19Раскрылась истинная причина, почему осенью резко растет вес и как остановить набор килограммов без диет 13:25Участниками седьмой Московской недели моды станут более 350 дизайнеров – Наталья Сергунина 11:14Полчища тараканов и разруха: элитный дом Киркорова и Лолиты в Болгарии превратился в помойку 05:26Одна ошибка 26 сентября грозит обернуться вечными слезами 17:19Оксана Самойлова в слезах раскрыла подлый ультиматум Джигана 15:28Лайма Вайкуле потерпела грандиозный крах в Прибалтике 15:22Подмосковные производители продукции АПК смогут представить товары на рынке Узбекистана 13:08Рыдающая Азиза обнародовала главный страх Сергея Соседова: Хочется кричать от боли 11:18Ушла из жизни последняя главная муза Владимира Высоцкого Марина Влади 09:44Андрей Мельниченко: России нужна "безопасность развития", а не просто устойчивость 09:23Джиган жестко ответил на попытку Оксаны Самойловой лишить его детей 00:19Отнимут здоровье и счастье: 5 строгих запретов Артамонова дня, 25 сентября, которые нельзя нарушать
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Финансовый гороскоп на октябрь 2026 года: астролог назвала опасные траты для всех знаков зодиака

Фото сгенерировано ИИ
180

Одна импульсивная покупка во второй месяц осени способно пробить гигантскую брешь в личном бюджете и ввергнуть в затяжную долговую яму даже самых расчетливых людей.

Обычно астрологические прогнозы пестрят щедрыми обещаниями: внезапные премии, легкие деньги, золотые горы и удачные инвестиции. Но октябрь 2026 года ломает привычные стереотипы и диктует совершенно иные правила игры. Этот период станет временем жесткой финансовой трезвости. Звезды настоятельно советуют не искать легкой наживы, а срочно убрать руки от кошельков и банковских приложений. Известный таролог, астролог и биоэнерготерапевт Галина Янко составила подробный финансовый стоп-лист, который убережет каждый знак зодиака от разорения.

Планетарный капкан: почему октябрь объявит войну сбережениям

Астрономическая обстановка в середине осени накалится до предела. Главным возмутителем финансового спокойствия станет капризная Венера. Впервые с 2018 года планета чувств и материальных ценностей разворачивается в ретроградное движение в знаке Скорпиона 3 октября, а 25 числа пятится назад в Весы. Масла в огонь подольет Плутон, который 15 октября станет директным в Водолее, а также новолуние в Весах 10 октября.

Финальным аккордом финансовой нестабильности станет переход Солнца в знак Скорпиона 23 октября, разворот Меркурия в ретроградную фазу 24 октября и мощное полнолуние в Тельце 26 числа. В такой взрывоопасной комбинации человеческий мозг напрочь теряет способность критически оценивать покупки. Мы начинаем слепо путать сиюминутную прихоть с жизненной необходимостью, влезая в кредиты ради бесполезной мишуры.

Овен, Телец, Близнецы, Рак: импульсы, псевдоинвестиции и призраки прошлого

Овен. Ваш главный враг в октябре — дорогостоящий инвентарь для хобби, которое вы забросите ровно через неделю. Ретроградная Венера подстрекает немедленно воплощать любые безумные идеи. В корзине рискуют оказаться профессиональный горный велосипед, элитный набор для живописи или профессиональный микроскоп. Не тратьте целое состояние на минутную блажь: запал угаснет, а тяжелый груз долгов останется.

Телец. Вам грозит капкан псевдоинвестиций. Роковое полнолуние 26 октября в вашем знаке заставит искать стабильность там, где ее нет. Вы рискуете спустить последние деньги на баснословно дорогие часы, ювелирные украшения или премиальную косметику под благовидным предлогом "вложений в себя". На самом деле это лишь дорогая попытка заглушить внутреннюю тревогу за счет семейного бюджета.

Близнецы. Ваша персональная ловушка — оптовая скупка бесполезных инфопродуктов. Ретроградный Меркурий провоцирует хаотичный сбор информации. Вы рискуете набрать десяток дорогостоящих обучающих курсов, тренингов и марафонов, ни один из которых так и не откроете. Обучение рискует превратиться в кладбище мертвых закладок в браузере.

Рак. Звезды предупреждают об опасности щедрых жестов в адрес людей из прошлого. Ретро-Венера воскресит в памяти старые любовные раны. Ракам захочется красиво напомнить о себе бывшим возлюбленным с помощью роскошного букета или статусного презента. Отрезвление наступит сразу же после банковского уведомления о списании крупной суммы: прошлое не вернется, а деньги растают навсегда.

Лев, Дева, Весы, Скорпион: фальшивый статус и попытка все контролировать

Лев. Опасность подстерегает вас в люксовых бутиках. Желание пустить пыль в глаза и поддержать падающую самооценку заставит присмотреть брендовую вещь, ценник которой явно не по карману. Помните: громкий логотип на дорогой сумке или куртке не сделает вас счастливее, а вот пустой холодильник в конце месяца станет суровой реальностью.

Дева. Вам противопоказано покупать ультрасовременную технику ради иллюзорной продуктивности. В преддверии петли Меркурия появится навязчивое желание упорядочить жизнь новым гаджетом. Умные часы, новомодный электронный планировщик или планшет последней модели не спасут от завала в делах. Устройство просто станет самым дорогим предметом среди невыполненных задач.

Весы. Вы рискуете стать жертвой собственной жертвенности. Полнолуние и петля Венеры подталкивают покупать чужое одобрение. Роскошный ужин в пафосном ресторане за ваш счет или чересчур щедрый подарок малознакомому человеку ради красивого впечатления больно ударят по кошельку. Не пытайтесь купить чужую любовь деньгами.

Скорпион. Под конец месяца ваш знак окажется в самом эпицентре планетарной бури. Желание держать все под тотальным контролем приведет к покупкам "на всякий случай". Вы начнете скупать сомнительную электронику, дорогие страховки или вещи про запас. Остановитесь: большинство этих покупок продиктованы банальным страхом, а не реальной пользой.

Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы: пустые декорации, билеты в никуда и шопинг от тоски

Стрелец. Главная дыра в бюджете октября — спонтанные путешествия. На волне осенней хандры вам нестерпимо захочется сорваться на край света. Опасность кроется не в самой поездке, а в легкомыслии: вы рискуете купить невозвратные авиабилеты по грабительскому тарифу, забронировать сомнительный отель и запутаться в датах из-за ретроградного Меркурия. Тщательно читайте мелкий шрифт в договорах.

Козерог. Остерегайтесь показной роскоши. Вам нестерпимо захочется приобрести статусную вещь "для солидности", чтобы казаться влиятельнее партнеров или коллег. Но оплачивать чужое впечатление до того, как на банковском счете появились реальные миллионы, — путь к банкротству. Не превращайте свою жизнь в дешевую потемкинскую деревню.

Водолей. Вас сгубит страсть к сложным технологическим игрушкам. Директный Плутон в вашем знаке в связке с путаником-Меркурием спровоцирует покупку навороченного девайса с десятками ненужных функций. Модель, купленная на эмоциях, быстро разочарует, а внушительную сумму за нее уже никто не вернет.

Рыбы. Осенний сплин подтолкнет вас к бесконтрольному шопингу ради настроения. Теплые пледы, ароматические диффузоры, горы интерьерных безделушек и сладостей мгновенно опустошат ваши карты. Пытаясь заесть и компенсировать усталость покупками в онлайн-магазинах, вы лишь ненадолго поднимете дофамин, оставшись у разбитого корыта.

Астролог напоминает: лучший способ пережить коварный октябрь — ввести строгое правило 48 часов перед любой крупной тратой. Дайте эмоциям остыть, и ваш кошелек скажет вам спасибо.

Шоу-бизнес в Telegram

1 октября 2026, 10:55
Фото сгенерировано ИИ
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

Овны сорвутся, а Козерогов осыплют золотом: астролог выкатила жесткий гороскоп на неделю

Овнов доведут до бешенства, Львов попытаются обокрасть, а Козерогов накроет счастье: точный гороскоп на неделю

Оксана Самойлова покинула Россию после шокирующих откровений о Джигане

Оксана Самойлова покинула Россию после шокирующих откровений о Джигане
Эхо оглушительного семейного скандала не утихает ни на секунду, а главная героиня драмы неожиданно предпочла сменить душную атмосферу бесконечных обсуждений на романтичный европейский лоск. Информационное пространство буквально взбудоражено откровениями Оксаны Самойловой.

Смертельно больная Лерчек приняла роковое решение и навсегда закрыла громкое дело

Смертельно больная Лерчек приняла роковое решение и навсегда закрыла громкое дело
Отказ от многолетней судебной мести стал для изможденной знаменитости последней попыткой спасти остатки душевных и физических сил перед лицом нависшей трагедии. Многомиллионная армия поклонников скандально известной инфодивы Валерии Чекалиной (Лерчек) замерла в немом оцепенении.

Ни в коем случае не машите в небо: какая роковая ошибка 1 октября навеки сломает вам судьбу

Ни в коем случае не машите в небо: какая роковая ошибка 1 октября навеки сломает вам судьбу
Лишь одно неосторожное движение руки или случайное слово, брошенное в хмурое осеннее небо в эти сутки, способно обречь человека на горькое одиночество и нищету. 1 октября православная церковь вспоминает преподобного Евмения Гортинского и мученицу Ариадну Промисскую.

"Слушай, отец!": на стене древней египетской гробницы нашли леденящее послание сына

"Слушай, отец!": на стене древней египетской гробницы нашли леденящее послание сына
Таинственное захоронение посреди выжженных песков распахнуло свои двери спустя почти два тысячелетия, явив миру пронзительный диалог между живыми и мертвыми. В египетском оазисе Дахла археологи исследовали богато украшенную гробницу возрастом около 1700 лет.

Росгвардия устроила жесткую облаву на оскандалившегося Джигана

Росгвардия устроила жесткую облаву на оскандалившегося Джигана
Над головой эпатажного музыканта сгустились грозовые тучи: силовики взялись за оружейный арсенал оскандалившейся звезды со всей суровостью закона. История вокруг рэпера Джигана (Дениса Устименко) привлекла внимание контролирующих органов.

Выбор читателей

29/09ВтрУбитая горем мать Сергея Соседова не сможет попрощаться с сыном так, как хотела 30/09СрдВ Москве простились с Сергеем Соседовым: церемонию проигнорировали главные звезды эстрады 30/09СрдПесков поставил точку в спорах о месте упокоения Соседова: Имеет право лежать среди великих! 29/09ВтрПрохор Шаляпин выдал жуткую тайну и привлек Филиппа Киркорова к расследованию 29/09Втр"К чертовой матери, не будьте идиотами!": взбешенный Валерий Меладзе сорвался на дерущихся женщин прямо со сцены 29/09ВтрСпорт и диеты бессильны: раскрыта шокирующая правда о том, кто на самом деле доживает до 110 лет