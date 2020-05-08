Бессовестное вранье вскрылось после смерти молодой жены Петросяна

Евгений Петросян женат уже в пятый раз. Некоторых из его прежних избранниц уже нет в живых, но тайны остались.

Вторая жена Евгения Петросяна – старшая дочь оперного тенора Ивана Козловского Анна – была старше на семь лет. Она прожила 69 лет и скончалась в 2007 году. А вот с первой супругой Евгения Вагановича дело обстоит запутаннее.

Юморист и его дочь Викторина Петросянц культивируют легенду, что-де их жена и мама была младшей сестрой балерины Викторины Кригер и дочерью актера Владимира Кригера. Это бессовестное вранье. У Владимира Кригера была только одна дочь. И Викторина Петросянц ни разу не приходится ему внучкой. Она ему даже не седьмая вода на киселе.

Викторина Кригер была один раз замужем – за директором Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Ильей Шлуглейтом. После развода он женился снова. И Викторина Петросянц – его внучка от этого второго брака. Т. е. балерина Викторина Кригер, что называется, только рядом лежала.

Еще один слух, который пресса постоянно тиражирует при согласии семьи Петросян, касается того, что мать Викторины Петросянц якобы умерла молодой. Это тоже вранье. Более того, в семейном захоронении Кригеров на Новодевичьем кладбище ее могилы нет, что лишний раз подчеркивает отсутствие родства со знаменитой балериной. Кстати, вполне может быть, что первая жена Петросяна еще жива...

Но почему Евгений Петросян никогда не говорит о своем настоящем тесте Илье Шлуглейте? Что он скрывает? Словно воды в рот набрала и Викторина Петросянц, дочь Евгения Вагановича. Это наводит на подозрение – тут что-то нечисто. И кто знает, какие семейные тайны нам откроются вскоре...