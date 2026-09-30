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Росгвардия устроила жесткую облаву на оскандалившегося Джигана

Джиган (Устименко-Вайнштейн Денис). Фото: VK Видео / Джиганина
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Над головой эпатажного музыканта сгустились грозовые тучи: силовики взялись за оружейный арсенал оскандалившейся звезды со всей суровостью закона.

История вокруг рэпера Джигана (Дениса Устименко) привлекла внимание контролирующих органов. После сообщений в СМИ об агрессивном поведении артиста и инциденте с применением оружия в подмосковном коттеджном поселке проверку начали подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии. Об этом сообщает СМИ.

По данным источников, ведомство проверяет законность получения артистом разрешительных документов на оружие, а также обстоятельства его тренировок в стрелковых комплексах столичного региона. Инспекторы запрашивают в подмосковных тирах и клубах информацию о визитах музыканта: журналы проведения инструктажей, типы использованного оружия, стрелковые протоколы и документы, на основании которых предоставлялся доступ к стрельбе.

Сотрудники опрашивают инструкторов и персонал заведений о поведении артиста во время занятий — в частности, соблюдал ли он правила безопасного обращения с оружием и проявлял ли признаки неадекватного состояния.

Отдельным направлением проверки стало выяснение обстоятельств прохождения музыкантом обязательного медицинского освидетельствования. Проверяющие намерены установить, в каких именно медучреждениях артист получал справки от психиатра и нарколога, необходимые для оформления лицензии, и не было ли при этом допущено процессуальных нарушений, учитывая публичные данные о его предыдущих госпитализациях.

Согласно российскому законодательству, оборот гражданского оружия строго регламентирован. Законное владение огнестрельным оружием допускается только при наличии действующего разрешения Росгвардии, выданного по месту постоянной регистрации. Оружие должно храниться в сертифицированном сейфе, исключающем доступ посторонних лиц, а ношение и использование в состоянии опьянения категорически запрещены.

Если проверка выявит нарушения при оформлении справок или правил хранения и использования оружия, музыканту грозит аннулирование лицензий и конфискация арсенала. В случае выявления фактов фальсификации документов материалы могут быть переданы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Шоу-бизнес в Telegram

30 сентября 2026, 16:05
Джиган (Устименко-Вайнштейн Денис). Фото: VK Видео / Джиганина

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