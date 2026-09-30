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Ремонт дорог завершили в 97 округах Подмосковья

Фото: пресс-служба правительства Московской области

Ремонт региональных дорог выполнялся по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".

В Московской области в 2026 году завершили ремонт более 1,2 тыс. участков региональных и муниципальных дорог общей протяженностью свыше 1,1 тыс. км, сообщили в пресс-службе правительства Подмосковья.

«В этом году обновили покрытие на 154 участках региональных дорог – около 570 км. Кроме того, отремонтировали свыше 1,1 тыс. участков муниципальной сети – 563 км», – отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

На региональной сети работы прошли в 44 муниципалитетах. В Луховицах обновили около 30 км дорог, в Коломне – около 30 км, в Клину – около 23 км. В Волоколамском округе отремонтировали более 26 км, в Егорьевске – 25,7 км.

Ремонт региональных дорог выполнялся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». На обновленных участках специалисты Мосавтодора продолжают обустройство обочин и нанесение разметки.

Муниципальную сеть ремонтировали в 53 округах. В Раменском округе обновили 34 км дорог, в Дмитровском – 29 км, Богородском – 25 км, Коломне и Подольске – по 28 км, Воскресенске – 26 км.

Часть отремонтированных участков обеспечивает подъезд к школам, детским садам, медицинским и спортивным объектам, а также транспортное сообщение между муниципалитетами.

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30 сентября 2026, 17:49
Фото: пресс-служба правительства Московской области

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