"Требует все": Степаненко нанесла неожиданный удар Петросяну
Как сообщают СМИ, Евгений Петросян и Елена Степаненко не явились на заседание. Их интересы представляли адвокаты Сергей Жорин и Ольга Забралова, соответственно. По данным РЕН ТВ, защитник Петросяна попросил передать дело о разделе имущества другому судье, а представители Степаненко попросили сделать процесс закрытым.
Тем не менее репортеры успели выяснить кое-какие скандальные подробности. Степаненко потребовала все авторские права на совместное творчество, передает Telegram-канал Mash. Стороны пытались договориться о правах полгода, но, видимо, не получилось.
Напомним, что Елена Степаненко подала на развод и потребовала 80% от совместно нажитого имущества, которое, по некоторым данным, оценивается в полтора миллиарда рублей. Жорин перечислил, что именно планирует получить Степаненко от мужа за развод.
"Хочет весь антиквариат, все культурные ценности, все картины и большинство квартир. И чуть-чуть оставить Петросяну", – уточнил адвокат. Евгений Ваганович предложил супруге поделить имущество поровну, однако та категорически отказалась.
Виновницей раздора в семье называют личную помощницу Евгения Петросяна, 29-летнюю Татьяну Брухунову. По слухам, она была фанаткой юмориста, потом стала вести сайт Елены Степаненко и наконец "дослужилась" до ассистентки артиста.
По другим данным, брак Петросяна и Степаненко дал трещину давно. Говорят, супруги живут раздельно уже 15 лет, а теперь решили оформить развод.
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