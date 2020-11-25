Убийство Немцова

Политик умер сразу
Площадь перед зданием российского диппредставительства получила имя Бориса Немцова
Екатерина Ифтоди подчеркнула, что ей было важно доказать отцовство политика
Отцовство политика установила генетическая экспертиза
Преступники готовили запасной план расправы с политиком
Преступники получили не менее 15 миллионов рублей
Заура Дадаева приговорили к 20 годам колонии строгого режима
Девушка на нем очень похожа на модель Анну Дурицкую
Обвинительный вердикт вынесен пятерым подсудимым
На следственном эксперименте правоохранители восстановили последовательность действий преступников