Присяжные вынесли вердикт по делу Немцова

После трех дней обсуждений присяжные смогли вынести вердикт по делу об убийстве российского политика Бориса Немцова. Решение остается неизвестным, документ рассматривает суд, передает РИА Новости.

"Попрошу передать мне вердикт. Мне понадобится время для его изучения. Пока на месте", – заявил судья.