Власти США устроили грязную провокацию у посольства России

В Вашингтоне состоялась церемония переименования площади перед посольством России. Она получила имя Бориса Немцова.

Председатель Фонда Бориса Немцова, российский журналист Владимир Кара-Мурза на своей странице в Twitter сообщил о переименовании площади перед посольством России в Вашингтоне. "Городской совет Вашингтона единогласно утвердил в окончательном чтении постоянно действующий законопроект B22-539 о площади Бориса Немцова перед посольством России. Временный закон уже вступил в силу", – рассказал он.

Кара-Мурза добавил, что официальная церемония открытия состоится 27 февраля. Сенатор от штата Флорида Марко Рубио, который выдвинул предложение о переименовании площади в 2016 году, подтвердил эту информацию. "Это официально", – подчеркнул политик. По его словам, переименование площади в Вашингтоне должно рассматриваться как некий сигнал российским властям.

Городской совет Вашингтона единогласно утвердил в окончательном чтении постоянно действующий законопроект B22-539 о площади Бориса Немцова перед посольством России. Временный закон уже вступил в силу. Церемония открытия пройдет 27 февраля. pic.twitter.com/xRIbrelnh4 — Vladimir Kara-Murza (@vkaramurza) 6 февраля 2018 г.

Многие россияне сочли инициативу о переименовании площади в Вашингтоне в честь российского политика как грязную провокацию. Представители американской власти, спекулируя на теме убийства Немцова таким образом, по мнению критиков инициативы, планировали задеть Россию и дать антироссийской истерии в США новый толчок.

"Это, безусловно, политический выпад со стороны тех кругов, которые заинтересованы в дальнейшем ухудшении российско-американских отношений. Конечно, нужно отметить, что ничего такого предосудительного и плохого ни в переименовании, ни в самой фигуре Бориса Немцова нет", – отметил ранее политолог Александр Коньков.

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер подписала закон о присвоении площади перед российским посольством имени Бориса Немцова



Счастье-то какое :) — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 28 января 2018 г.

Городской совет Вашингтона рассматривал вопрос о переименовании одной из площадей города в честь Бориса Немцова в начале января, передает РИА Новости. Отмечалось, что подобный шаг должен стать "символическим признанием памяти" российского политика и подчеркнуть "приверженность города демократии". Законопроект был одобрен единогласно. Напомним, Борис Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.