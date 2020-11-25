Украинская модель в подробностях рассказала о первых минутах после убийства Немцова

Украинская модель Анна Дурицкая дала откровенное интервью. Девушка в подробностях рассказала об убийстве российского политика Бориса Немцова.

Манекенщица была близкой подругой Бориса Немцова. В роковой день пара собиралась вместе на ужин. По ее словам, политик вел себя странно: сильно нервничал и несколько раз выглядывал в окно. Он опасался, что за ним может идти слежка.

Дурицкая призналась, что в тот момент не придала этому значения. Однако уже через несколько часов после их встречи произошла трагедия. Немцова застрелили во время прогулки на Большом Москворецком мосту. Политик скончался мгновенно.

Модель сразу вызвала скорую. Девушка вспомнила, что все, кто был в тот момент рядом с политиком, были безразличны. Водитель снегоуборочный машины просто стоял и курил. Другой мужчина молча рассматривал тело Немцова и что-то делал с его телефоном.

В беседе с журналистом Дмитрием Гордоном манекенщица подтвердила, что после смерти политика стала обладательницей четырех квартир в Киеве. Анна Дурицкая намерена написать книгу о своих отношениях с Борисом Немцовым.

Напомним, убийство политика произошло 27 февраля 2015 года. Через год в Следственном комитете сообщили о раскрытии дела. Обвинение предъявили пяти уроженцам Кавказа: Зауру Дадаеву, Анзору и Шадиду Губашевым, Хамзату Бахаеву и Темирлану Эскерханову.