Рожденного от любовницы сына Немцова признали законным наследником

Замоскворецкий районный суд Москвы признал ребенка Екатерины Ифтоди сыном убитого политика Бориса Немцова. Любовница видного российского деятеля довольна вынесенным решением.

Пресс-секретарь суда Эмилия Хиль сообщила, что исковые требования удовлетворены. Прокомментировала исход дела и сама Екатерина. "Конечно, довольна, решение правильное, все верно. Все это выстрадано, это борьба за справедливость, и она продолжается", – цитирует Ифтоди агентство городских новостей "Москва".

Чтобы установить отцовство, в рамках судебного разбирательства была проведена генетическая экспертиза. Ее результаты и подтвердили, что ребенок Ифтоди является сыном убитого политика. Теперь мальчик имеет право на часть наследства Бориса Немцова.

Ранее бывшая возлюбленная Немцова через СМИ просила сына Немцова Антона дать хотя бы один волос для генетического теста. Также она заявляла о том, что мечтает, чтобы ее ребенок носил фамилию политика. Но суд отказывал Екатерине Ифтоди в удовлетворении искового заявления. Мосгорсуд признал это решение законным, однако кассационная инстанция решение отменила и направила дело на новое рассмотрение.

Ответчиками по скандальному делу проходят дети политика – Жанна, Антон и Диана, а также две гражданские жены – Ирина Королева и Екатерина Одинцова.

О своих правах на наследство после смерти Немцова заявили его внебрачные дети. Они настаивали на проведении генетических экспертиз, чтобы установить отцовство политика. В частности, Екатерина Ифтоди утверждала, что в 2014 году родила от Немцова сына Борю. Дизайнер из Нижнего Новгорода Анна Лесникова также говорила о том, что у нее есть ребенок от бывшего вице-премьера – якобы она растит от него совершеннолетнего сына Даниила.

Как писали Dni.Ru, наследство Немцова оценивается минимум в 300 миллионов рублей. Сюда входят две квартиры в Москве (включая двухуровневые апартаменты в элитном комплексе "Малая Ордынка", 3 стоимостью 120 миллионов рублей) и одна – в центре Ярославля, где он был избран депутатом. Кроме того, у покойного были немалые средства на счету в банке, а также акции крупнейших российских компаний.