Установлен мотив убийства Бориса Немцова

В Следственном комитете России (СКР) назвали причины убийства политика Бориса Немцова. По данным сотрудников ведомства, у преступников был корыстный мотив.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко рассказала, что подготовка к убийству Бориса Немцова началась в сентябре 2014 года, передает РЕН ТВ. За ликвидацию политика Заур Дадаев и его пособники должны были получить не менее 15 миллионов рублей – этот факт доказан следователями.

Ранее Заур Дадаев и Анзор Губашев заявили, что застрелили госдеятеля из-за одобрения им карикатур на пророка Мухаммеда, размещенных во французском журнале Charlie Hebdo в январе 2015 года. Однако, по словам Петренко, злоумышленники начали разрабатывать план действий до публикации юмористических изображений.

Личности заказчиков убийства и их мотивы пока не установлены. Расследование в отношении предполагаемого организатора преступления Руслана Мухудинова продолжается. С ноября 2015 года он находится в международном розыске.

Сторона обвинения осталась довольна вердиктом. "Мы просили для Дадаева пожизненного лишения свободы, а суд назначил 20 лет. Назначение наказания – прерогатива суда", – цитирует РИА Новости прокурора Марию Семененко. Она добавила, что после изучения материалов дела приговор киллеру может быть обжалован.

Добавим, что осужденные не признали вину и отрицательно ответили на вопрос, понятен ли им вердикт. "Бог вам судья", – заявил Дадаев.

Родственники Немцова отметили, что необходимо найти инициатора преступления. "Мы приложим все усилия, чтобы заказчики и организатор оказались на скамье подсудимых и получили большие сроки наказания", – заверил их адвокат Вадим Прохоров.

Напомним, что Заур Дадаев получил 20 лет колонии строгого режима по статьям "Убийство" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов", а также штраф в размере 100 тысяч рублей. Анзора Губашева приговорили к 19 годам, Шадида Губашева – к 16 годам, Темирлана Эскерханова – к 14 годам, Хамзата Бахаева – к девяти годам колонии строгого режима с ограничением свободы на два года.