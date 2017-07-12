Фото в телефоне убийцы Немцова стало сенсацией

В телефоне Темирлана Эскерханова нашли селфи девушки, очень похожей на модель Анну Дурицкую. Именно она сопровождала политика в ночь его убийства на Большом Москворецком мосту в столице.

Обнаруженный в телефоне Эскерханова снимок был сделан в 2014 году, передает Life.ru со ссылкой на Mash. Модель называли последней любовью Немцова.

По одной из основных версий следствия, расстрел Немцова связан с Анной Дурицкой. Известно, что перед тем как вернуться в родной Киев, девушка заехала в квартиру политика, чтобы забрать свои вещи. Она поднялась в сопровождении охранников и адвоката, после чего вышла на улицу с двумя сумками.

Также стало известно, что Московский окружной военный суд огласит приговор в отношении пятерых подсудимых по делу об убийстве Бориса Немцова 13 июля. Об этом заявил председательствующий по делу Юрий Житников, сообщает "Интерфакс".

Коллегия присяжных признала всех пятерых подсудимых виновными. Гособвинение попросило приговорить киллера Заура Дадаева к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима, а его пособников к тюремным срокам от 17 до 23 лет.



В телефоне убийцы Немцова нашли фото девушки, похожей на Дурицкую: https://t.co/ZxAlzihrfq pic.twitter.com/tlNFh6a8Ib — Life | Новости (@lifenews_ru) 12 июля 2017 г.

При этом представители потерпевшей стороны, дочери политика Жанны Немцовой, заявили, что до сих пор сомневаются в виновности одного из подсудимых – Хамзата Бахаева. В последнем слове обвиняемые попросили прощения у своих родных и близких.

Напомним, некоторые СМИ утверждали, что Анна Дурицкая не была единственной любовницей политика. Говорилось о том, что он одновременно встречался и с украинской моделью, и с Замирой Дугужевой из Карачаево-Черкесии. Бориса Немцова застрелили в ночь с 27 на 28 февраля 2015 года.