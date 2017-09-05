Тайная жена начала борьбу за миллионы Немцова

После того как Замоскворецкий районный суд Москвы признал ребенка Екатерины Ифтоди сыном политика Бориса Немцова, появилась официальная возможность претендовать на наследство. Она впервые рассказала о борьбе.

Екатерина Ифтоди напомнила, что проиграла суды первой и второй инстанции. "Но руки не опустились, и мы дошли до Верховного суда. Это было крайне сложно, гиперневозможно. Много слез, страданий, переживаний", – цитирует сайт "Комсомольская правда" любовницу Бориса Немцова.

Для проведения теста на отцовство пришлось запрашивать образцы крови политика из уголовного дела о его убийстве, поскольку родственники Немцова не реагировали на просьбы Ифтоди. "Я писала письма о том, что есть малыш, нужно быть милосердным и с христианским порывом относиться к жизни. Но я не получила не то что письма – даже запятой. Никто никогда ничего не комментировал", – вспомнила она.

"Обо мне говорят сейчас: "Вот победила, будешь миллионершей!" Ребята, денег давно никаких нет. Я радуюсь, что достигла справедливости, что страна узнала, что я не проходимка", – подчеркнула Екатерина. Впрочем, от борьбы за наследство она отказываться не собирается. "У меня есть ребенок, я должна его ставить на ноги. Я мать-одиночка, да еще все эти суды... Пока не могу позволить себе работать в полную силу", – пояснила Ифтоди.

Женщина, которую уже успели окрестить тайной женой Немцова, отметила, что политик просил не указывать его как отца в свидетельстве о рождении, но обещал официально признать сына, когда тому исполнится год. "Был бы жив Боря, он бы обеспечивал этого ребенка и фамилию бы свою ему дал обязательно. Он такой же ребенок, как и все его дети", – добавила Ифтоди.

"Наследники первой очереди – это жена, родители и все дети, независимо от того, рождены они в браке или нет, поэтому у Катиного ребенка есть все основания претендовать на наследство", – заявил доктор юридических наук Александр Трещев. "Теперь главное – найти это самое наследство. Много слухов, много сплетен, есть оно или нет. Его надо разыскивать", – добавил адвокат.

Немцов оставил наследникам по меньшей мере 300 миллионов рублей, считают эксперты. У политика было три квартиры в Москве и Ярославле, он владел акциями десятка энергетических компаний, а также ВТБ, Сбербанка, "РусГидро" и "Норильского никеля".

Напомним, что Борис Немцов был застрелен в ночь на 28 февраля 2015 года. Киллер открыл огонь, когда тот шел с гражданкой Украины Анной Дурицкой по Большому Москворецкому мосту. Басманный суд 8 марта арестовал пятерых подозреваемых, еще один предполагаемый соучастник совершил самоподрыв в ходе задержания в Грозном.