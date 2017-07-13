В деле об убийстве Немцова всплыла "Украина"
Гособвинение обратило внимание присяжных на скриншоты в телефоне одного из преступников Темирлана Эскерханова с изображением расположения видеокамер в гостинице "Украина" и проходов в ней. В свою очередь защита и сам осужденный утверждают, что фото в мобильник им закачали потом, т.е. "подбросили".
На это прокурор ответила, что такое действие технически невозможно. Также Мария Семененко заявила, что в гостиницу политик мог отправиться со своей спутницей Анной Дурицкой.
"За три часа до убийства Немцова Темирлан Эскерханов вместе с Русланом Мухудиновым (предполагаемый заказчик убийства) находились в гостинице "Украина", так как они не исключали, что он (Немцов) может прийти туда вместе с Дурицкой", – цитирует прокурора ТАСС. По ее словам, это был резервный план убийства.
Кроме того, выяснилось, что изначально подсудимые рассматривали возможность убийства Немцова у него на даче. К тому же, именно в районе поселка Бенилюкс, где она находится, следствие обнаружило пять телефонных соединений одного из злоумышленников Шадида Губашева в октябре-ноябре 2014 года.
Как писали Dni.Ru, московский окружной военный суд вынес приговор убийцам политика Бориса Немцова. Они получили от девяти до 20 лет колонии строгого режима, хотя обвинение требовало наказания в виде пожизненного лишения свободы.
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