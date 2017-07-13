Судья сжалился над убийцей Немцова
Непосредственный убийца Бориса Немцова получил 20 лет колонии строгого режима по статьям "Убийство" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов". Суд также назначил ему штраф в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, по требованию обвинения Заура Дадаева лишили звания лейтенанта и ордена Мужества.
Его пособники получили немного меньше. Анзора Губашева приговорили к 19 годам, Шадида Губашева – к 16 годам, Темирлана Эскерханова – к 14 годам, Хамзата Бахаева – к девяти годам колонии строгого режима с ограничением свободы на два года. Каждого обязали выплатить 100 тысяч рублей штрафа, сообщает "Медиазона".
Срок заключения будет исчисляться от 13 июля 2017 года. При этом преступникам зачтется время, проведенное под стражей в период расследования. Губашев и Дадаев находились в изоляторе с 6 марта, Эскерханов – с 7 марта, Бахаев – с 8 марта 2015 года.
Добавим, что суд посчитал обоснованным заключение специалистов, согласно которому никто из обвиняемых не страдал от психических расстройств. Коллегия присяжных признала виновными всех исполнителей убийства политика.
После оглашения вердикта адвокат Заурбек Садаханов заявил о намерении обжаловать приговор. "Обязательно будем. Это просто сумасшествие какое-то", – цитирует юриста РИА Новости.
Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года во время прогулки с украинской моделью Анной Дурицкой по Большому Москворецкому мосту. Обвинение требовало для преступников пожизненного лишения свободы.
Добавим, что расследование в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова продолжается. С ноября 2015 года он находится в международном розыске.
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