Дело краснодарских людоедов
Об этом гласят результаты ДНК-экспертизы содержимого холодильника пары
Возможный соучастник задержан
Подозреваемый отрицает факт каннибализма
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Власти пытаются понять, почему маньяки так долго разгуливали на свободе
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Отношения каннибала с семьей обострились после женитьбы
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