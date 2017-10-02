Людоеды Дима и Наташа делили трапезу с лучшим другом

К уже находящимся в СИЗО краснодарским людоедам Диме и Наташе прибыло пополнение. Полиция задержала близкого друга семьи Бакшеевых, который может оказаться соучастником каннибальских пиршеств.

"Я представляю интересы лучшего друга Дмитрия Бакшеева, которого также подозревают в соучастии в преступлении", – цитирует "МК" сообщение адвоката Алексея Аванесяна. Его подзащитный – имя не сообщается в интересах следствия – пока помещен под арест на 15 суток.

Фигурантов громкого краснодарского дела еще при задержании расселили в разные камеры СИЗО. Следователи считают, что так они будут в большей безопасности, чем если бы их отправили в общую камеру. Когда правозащитники Виктор Беликов и Сергей Лавушкан зашли в одиночку к Дмитрию Бакшееву, то застали арестованного за столом: он сидел, закутавшись в одеяло, сообщали ранее Dni.Ru.

Беликов позже отметил, что Бакшеев выглядит как опустившийся человек. По внешнему виду было понятно, что на воле он вел асоциальный образ жизни и не следил за собой. "При этом вел себя с нами он очень сдержанно. Делал паузы в разговоре, обдумывая каждую свою фразу", – уточнил правозащитник.

Между тем Бакшеев очень беспокоится о супруге. "У меня даже сложилось такое впечатление, что Наталья доминировала над мужем, он готов был ради нее пойти на любой поступок", – поделился впечатлением адвокат. Наталья при этом заметила, что за короткое время в СИЗО стала забывать лицо супруга.

