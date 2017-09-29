Людоед Дима избежал тюрьмы по амнистии

Подозреваемый в убийстве и каннибализме 35-летний краснодарец Дмитрий Бакшеев ранее имел проблемы с законом. Он был судим за кражи и отбывал наказание в колонии за угон автомобиля, а однажды украл велосипед.

Это дело особенно интересное. По данным архива Прикубанского районного суда города Краснодара, в 2015 году Дмитрий обвинялся в краже с причинением значительного ущерба, пишет RT.

Судя по материалам дела, Бакшеев увидел в подъезде дома велосипед марки Stern, который был пристегнут замком к батарее. "Реализуя внезапно возникший преступный умысел, Бакшеев открыл замок троса и совершил хищение чужого имущества", – говорится в приговоре. На этом велосипеде Дмитрий отправился на рынок, где и избавился от улики за короткое время. Но похитителя вычислил участковый. Тогда дело удалось фактически спустить на тормозах, потому что потерпевшая сторона согласилась на разумную компенсацию, и дело разрешилось формальной амнистией.

"В начале 2000-х он успел получить три судимости. Одну – по 158-й статье за кражу, а также был судим по 162-й за разбой и по 166-й – за хищение автомобиля", – рассказали в суде. Бакшеева вполне могли признать рецидивистом, но спасло то, что к моменту судебного процесса о похищенном велосипеде его судимости были уже погашены.

Амнистию супруги праздновали в течение недели. Даже успели несколько раз подраться. "Последние пару лет Наталья пила не просыхая. В отличие от жены, Дмитрий так не напивался", – вспоминают продавцы ближайшего магазина.