Краснодарские людоеды могли давать мясо для ресторанов

В краснодарских ресторанах царит паника после того, как фотографии подозреваемых в каннибализме супругов Бакшеевых появились в СМИ. Людоеды пытались наладить поставку свежего недорогого мяса в городской общепит.

"Я когда только увидел фотографию этой дамы и ее гражданского мужа, в памяти стали всплывать воспоминания. Часа два я думал, сопоставлял факты. На карточке, которая сейчас разошлась по сети, Наталья Бакшеева – в ярком платье, точно в таком же приходила она ко мне устраиваться на работу поваром", – рассказал Виталий Якубенко, который был в 2010 году директором кафе в микрорайоне Юбилейный города Краснодара, пишет МК.



Виталий вспомнил, что она была очень активная, много суетилась, задавала кучу вопросов на предмет, где закупается мясо и рыбу, насколько продукция свежая. Такие вопросы просто так не задают, считает Виталий.

"Я давно работаю в этой сфере бизнеса. И не раз сталкивался с людьми, которые по дешевке пытались продать свой товар, в том числе и мясо. Мне эта женщина тогда показалась какой-то дерганой, излишне болтливой и очень любопытной", – вспомнил он.

Но на работу Наталья так и не пришла. Она взяла бланк анкеты соискателя и сказала, что заполнит его дома. Но больше ее в этом кафе не видели. Кстати, с ней был ее супруг – ждал жену за дверью. Сотрудникам кафе он показался странным.

"На месте оперативников я бы сейчас поинтересовался, где она еще работала поваром и кому могла сбывать свою "продукцию". Следует проверить все её места работы, если она трудилась поваром, и выяснить не продвигала ли она им свой "товар". Наверняка, людоеды искали место сбыта мяса, так как именно это прослеживалось главным мотивом ее трудоустройства на работу", – считает бывший директор кафе.

Во время собеседования в 2010 году Наталья, по воспоминаниям Виталия Якубенко, говорила, что у нее есть опыт работы в общепите. И вроде бы в том же самом летном училище. Проворачивала ли она там схемы с мясом – например, могла красть ту же армейскую тушенку, а в котлы забрасывать человечину – уже никто не узнает. А что касается недорогого мяса – так в погоне за дешевизной почти любой пойдет на закупку, если поставщик предложит привлекательную цену, считает Виталий.

"Дешевый товар с рук принимают в любом виде – и консервированный, и фарш, и замороженный. Я был свидетелем таких предложений. Но всегда отказывался от подобных предложений, потому что навсегда запомнил случай, который произошел в 90-х годах на моих глазах. Я был 15-летним мальчишкой, когда сотрудники милиции в моем районе задержали поставщика мяса. Мужчина катил перед собой тележку-заморозку, где хранил свой продукт. Когда открыли тележку, там обнаружили там человеческие останки", – рассказал бывший директор кафе.

