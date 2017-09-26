Диму-людоеда погубила новая жена

Приемные родители Димы-людоеда уверены, что на их пасынка повлияла новая жена, Наталья. Ее никогда не видели трезвой и опрятной.

"Отношения Дмитрия с отцом и сестрой обострились, когда в 2013 году он женился. Как только Дима и Наташа встретили друг друга, они замкнулись. Нам показалось, что эта женщина очень плохо влияет на Диму. Она была явно неадекватной. Я это поняла, как только ее увидела. Потом я ее видела раза три, и она все время была пьяной, агрессивной, орущей. Они постоянно дрались", – цитирует "МК" мачеху Дмитрия, Светлану Бакшееву.



Бакшеевы отправились в Сибирь на заработки, а когда вернулись в добротную высотку на Зиповской, что находится почти в центре Краснодара, привезли из Иркутска маленького сына. У Светланы не было детей, и супруги приняли решение взять из детского дома двухлетнего мальчика. Так у Бакшеевых появился Дима. Несмотря на то, что в малыша вкладывали всю душу, он рос замкнутым. Оттаял мальчик только после рождения сестренки, он уже тогда пошел в школу. Мальчик обожал ее и с удовольствием катал коляску.

Когда парень подрос, отец отдал его в ПТУ обучаться профессии сварщика, продолжить династию строителей. В это время в семье произошла трагедия: у Светланы констатировали рак, и вскоре она умерла. А Дмитрий пустился во все тяжкие и в итоге сел в тюрьму за кражу. Отец женился снова – на соседке. Любовь Николаевна хорошо помнит, как взрослел Дима.

"Сначала им не сообщили, кто у мальчика родители, потом нянечка проговорилась, сказала по большому секрету, что папа и мама у малыша были наркоманами со стажем. Когда Дмитрий пошел в училище, жил уже у дедушки с бабушкой. И когда мы поженились с Владимиром, Дмитрий был уже взрослым, сидел в тюрьме. Он четыре раза попадал за решетку. В последний раз оказался в колонии за то, что таскал аккумуляторы с машин", – вспоминает женщина.

Когда непутевый сын вышел из тюрьмы, родители его одели, дали денег и попытались устроить на постоянную работу. Но Диму устраивала работа по договору: захотел – вышел, захотел – остался дома. Уже много лет мачеха и пасынок не общаются: разлом в семье случился как раз после женитьбы Дмитрия на Наталье: это второй его брак, первый раз Дима женился еще в 18 лет. С приемным сыном перестал общаться и отец.