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Почему Диме и Наташе 18 лет позволяли есть людей

Кадр из сериала "Ганнибал"
Следственный комитет России пытается разобраться, почему полицейские Краснодара так долго не могли поймать людоедов. Сотрудники МВД игнорировали странное поведение семейки каннибалов.
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Следователи опрашивают жителей микрорайона Авиагородок, в котором жили убийцы. Там их хорошо знали. У кого-то Дмитрий с Натальей покупали продукты, кто-то постоянно их стриг, некоторые работали с ними вместе. Почти все знакомые преступников рассказывают о подозрительных случаях, связанных с семейной парой.

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Сюжеты Дело краснодарских людоедов

Сотрудница местного салона красоты Юля, которая всегда стригла Диму и Наташу, вспомнила, как в начале сентября испытала настоящий шок. Девушка шла на работу и увидела прямо перед крыльцом кровавый след, который тянулся в сторону училища. Парикмахер решила, что это следы ночной пьяной драки. Так как она не увидела тела, решила, что человек сам ушел домой.

У следователей есть все основания полагать, что эта кровь принадлежит одной из жертв каннибалов. 8 сентября они устроили попойку вместе со своей знакомой, 32-летней Еленой. В какой-то момент вспыхнула ссора, и Дмитрий убил свою подругу. Жена помогала ему расчленять тело, сообщает Life.ru. По информации журналистов, останки женщины преступники сложили в сумку, с которой и вернулись в общежитие.

На следующее утро глава семейства поехал в соседний микрорайон, где ремонтировал квартиру. В руках у Дмитрия была та самая сумка. На работе он сделал кадры с фрагментами человеческого тела, которые потом и попали в руки полицейских. Когда рабочий день подошел к концу, Дмитрий вернулся домой все с тем же грузом в руках. Следователи пытаются установить, как мужчина мог спокойно расхаживать по городу с сумкой, в которой лежали куски человеческого тела.

Telegram-канал Mash сообщает, что семью людоедов могли раскрыть еще в 2015 году. 7 октября жильцы общежития, в котором жили преступники, позвонили в пожарную часть и пожаловались на сильный запах дыма, быстро распространяющийся по этажам. Прибывшие пожарные быстро нашли источник недовольства жильцов.

В подвале здания сидел Дмитрий и жег в ведре женские вещи. Он пояснил руководству общежития, что просто уничтожал старые вещи своей жены. "Да это я белье и старое платье Наташки сжигаю. Ей больше не нужно, зачем старье хранить?" – цитирует его Mash. Этого хватило, чтобы успокоить жильцов и комендантов.

Напомним, семья каннибалов из Краснодарского края предположительно 20 лет убивала людей и даже делала заготовки. Преступники попались случайно, по стечению обстоятельств. Злоумышленник хранил в своем телефоне фотографии расчлененных человеческих тел. Устройство он обронил на улице, и его нашли дорожные рабочие, тут же обратившиеся к представителям закона.

Автор: Михаил Войцеховский27 сентября 2017, 09:45

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