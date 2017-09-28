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Гороскоп

Жизнь людоедов Димы и Наташи закончилась

Фото: Dni.Ru
Дело краснодарских людоедов потрясло Россию. По версии следствия, супруги Дмитрий и Наталья убили и съели порядка 30 человек. Многие задаются вопросом, как обычные медсестра и дворник докатились до такой жизни? Порой действительность намного страшнее того, что мы знаем и видим, поэтому Dni.Ru попросили прояснить ситуацию таролога, ясновидящую Марианну Абравитову.
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"Подобные деяния вообще несовместимы с понятиями жизни. На самом деле вокруг нас происходит очень много страшного. Вдумайтесь: все эти годы жуткие преступления сходили супругам-каннибалам с рук, и никто не обращал внимания на эту пару. К сожалению, наше общество во многих случаях прячется от проблем и не желает замечать ничего вокруг", – сказала Dni.Ru Марианна Абравитова

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Сюжеты Дело краснодарских людоедов

Медиум считает, что супруги-людоеды вместе неслучайно. "Все было заложено еще в детстве. Краснодарские людоеды просто нашли друг друга. Все мы энергетически притягиваемся гранями, поэтому близкие по духу и энергетике люди рано или поздно встретятся, – уверена она. – Эта семейная пара перешла черту вместе, осознанно, остановиться им уже невозможно. Однажды совершив преступление и не получив наказания, у них вошло в норму убивать и есть людей. А когда это было сделано уже в десятый раз, подобные чудовищные поступки перестали казаться им преступлением, а воспринималось обыденно".

У ясновидящей нет сомнений, что за такие вещи их ждет кармическое наказание. "Вселенная все расставит на свои места, близкие людоедов Димы и Наташи будут нести ответственность за все содеянное. А убийц ждет тюрьма. Они понесут заслуженное наказание. Можно сказать, что их жизнь закончилась. Мужчине осталось совсем недолго – он умрет в заключении. Женщина получит серьезное заболевание, скорее всего – онкологию. Из-за сильного психологического давления она постепенно закончит свой жизненный путь. Последние годы ей суждено провести в адских муках", – нагадала Абравитова. 

28 сентября 2017, 07:54

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