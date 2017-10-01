Дима-людоед в холодной одиночке скучает по жене

Правозащитники навестили в СИЗО главных подозреваемых по делу краснодарских людоедов: Дмитрия Бакшеева и его жену Наталью. Подследственный признался, что очень соскучился по своей жене.

Из соображений безопасности Бакшеева после ареста поместили в одиночную камеру. Когда правозащитники Виктор Беликов и Сергей Лавушкан зашли к нему, то застали арестованного за столом: он сидел, закутавшись в одеяло.

Беликов отметил, что Бакшеев похож на опустившегося человека: по внешнему виду было понятно, что на воле он вел асоциальный образ жизни, перестал следить за собой. "При этом вел себя с нами он очень сдержанно. Делал паузы в разговоре, обдумывая каждую свою фразу", – уточнил правозащитник.

Бакшеев признался, что очень скучает по жене, с которой его разлучили в момент задержания. Он заявил, что почти не расставался с возлюбленной с тех пор, как они зарегистрировали брак.

Беликов отметил, Бакшеев очень беспокоится о супруге "У меня даже сложилось такое впечатление, что Наталья доминировала над мужем, он готов был ради нее пойти на любой поступок", – цитирует его Russia Today.

Краснодарский каннибал Дима Бакшеев. Своих жертв он вместе с женой усыплял эфиром и корвалолом. pic.twitter.com/D5OreCbjBN — Миша Юхимзон (@MoishaJuximzon) 25 сентября 2017 г.

Сама же Наталья заявила, что испытывает к мужу материнские чувства. По признанию подозреваемой, в заключении она начала забывать лицо возлюбленного.

Правозащитники добавили, что Бакшеев не признает факт каннибализма. Он утверждает, что причастен только к одному эпизоду, за который и был задержан.

К полицейским у людоеда только одна претензия. Он хочет перебраться в общую камеру. Правозащитники считают, что безопаснее ему находиться в одиночке.