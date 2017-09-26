Краснодарские каннибалы оказались зайкой и котенком
Еще об одной странности пары каннибалов рассказала сотрудница краснодарского салона красоты Юлия, которая неоднократно стригла Дмитрия и Наталью Бакшеевых. Пара постоянно жаловалась на здоровье: по их словам, у женщины якобы была астма, у мужчины – сахарный диабет, сообщает Life.Ru.
По словам Юлии, супругов связывали очень нежные отношения. ничего подозрительного в своих клиентах сотрудники салона красоты до последнего времени не замечали.
"Очень нежно они друг к другу относились. Она ему: "Димочка, зайка, котенок, солнышко". У них прям любовь до гроба. Рассказывала про него, якобы он с интерната, что у него никого нету", – вспоминает парикмахер. "Спокойный такой, молчаливый. Даже и не скажешь, что...", – замолчала Юлия.
Напомним, семья каннибалов из Краснодарского края предположительно 20 лет убивала людей и даже делала заготовки. Попались супруги совершенно случайно. Дмитрий Бакшеев из Краснодара хранил в своем телефоне фотографии расчлененных человеческих тел. Устройство он обронил на улице, и его нашли дорожные рабочие, тут же обратившиеся со страшной находкой к представителям закона. Оперативники быстро выяснили, что телефонный номер зарегистрирован на 35-летнего Дмитрия Бакшеева. Он с женой живет в общежитии на территории военного училища на улице Дзержинского. Полиция тут же выехала туда, но встретила преграду в виде забаррикадированной двери, которую пришлось выбивать. Дмитрия скрутили, его жена Наталья сдалась сама. В комнате супругов было обнаружено пластиковое ведро со следами крови.
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