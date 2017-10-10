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Людоеды Дима и Наташа консервировали кошек и собак

Кадр из мультфильма "Трое из Простоквашино"
Стали известны первые результаты ДНК-экспертизы содержимого холодильника семьи каннибалов из Краснодара. Анализ подтвердил предположение следователей – в банках хранилось человеческое мясо.
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Кроме того, выяснилось, что людоеды не брезговали кошками и собаками. Также в холодильнике была свинина. Пока не известно, останки скольких жертв хранились у каннибалов. Возможно, что это части тела одной несчастной, отмечает Telegram-канал Mash!. На данный момент людоедов подозревают в убийстве от семи до 30 человек.

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 Дело краснодарских людоедов

Сюжеты Дело краснодарских людоедов

Улики были отправлены на экспертизу сразу после обыска в квартире Натальи и Дмитрия Бакшеевых. В их холодильнике оперативники нашли банки и пакеты с мясом внутри. Учитывая обстоятельства дела, следователями было принято решение провести ДНК-исследование образцов плоти из квартиры людоедов. Оперативники подозревали, что семья Бакшеевых делала запасы человеческого мяса.

Напомним, что ранее стали известны подробности преступлений, совершенных людоедами. По словам продавщицы магазина, где каннибалы покупали продукты, пара совершала убийства в заброшенном доме.

"Это здание находится прямо напротив нашего магазина. Когда-то дом строили для военных, но стройку заморозили. Сам дом – многоэтажный, представляет из себя жуткое зрелище – на первом этаже все стекла выбиты, сняты двери. Говорят, именно в этом доме и обнаружили много крови, останки. Я каждое утро прохожу мимо этого строения, сейчас его охраняют трое курсантов, туда никого не пускают", – сообщила женщина.

Отметим, предположительно семья каннибалов орудовала в городе на протяжении 20 лет. Преступники попались случайно. Дмитрий хранил в своем телефоне фотографии расчлененных человеческих тел. Устройство злоумышленник обронил на улице, его нашли дорожные рабочие. Они сразу обратились к представителям закона.

Автор: Михаил Войцеховский10 октября 2017, 16:49

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