Краснодарские каннибалы устраивали жуткие обеды в заброшенном доме

Супруги Бакшеевы, обвиняемые в каннибализме, признались, что убили двух человек, тело последней жертвы расчленили. После этого подозреваемые отказались отвечать на вопросы и сотрудничать со следствием.

"Все происходило в заброшенном доме, который никогда не охранялся. Это здание находится прямо напротив нашего магазина. Когда-то дом строили для военных, но стройку заморозили. Сам дом многоэтажный, представляет из себя жуткое зрелище – на первом этаже все стекла выбиты, сняты двери. Говорят, именно в этом доме и обнаружили много крови, останки. Я каждое утро прохожу мимо этого строения, сейчас его охраняют трое курсантов, туда никого не пускают", – рассказала продавщица магазина, где Бакшеевы каждый день покупали продукты и спиртное.

В том самом доме, вспоминает продавщица, нашли останки последней жертвы. А минувшей весной за этим домом возле баков для мусора сотрудники магазина увидели увидели человеческую кисть. Решили, что муляж, – пишет МК.

"К нам в магазин приходили разные люди, были среди них и маргиналы, алкоголики. Такие персонажи особенно запоминаются, потому что мы следим за ними, чтобы ничего не украли. Вот так двое ходили-ходили, а потом пропали. Жили они где-то поблизости, может, даже в той самой "заброшке". Мы решили, что их в тюрьму посадили, натворили, может, что. А через некоторое время узнали, что их ищет полиция – кто-то из их родственников или знакомых обратился к правоохранителям", – вспоминает продавщица.

Тех людей так и не нашли. Пропали без вести. Сотрудница магазина допускает, что Бакшеевы могли находить именно таких людей, приглашать в тот самый заброшенный дом выпить, а потом расправляться с ними.

"Сегодня мне всю ночь снилось, что из меня делают тушенку. Полтора месяца назад я просто ушел от смерти. Меня могли съесть, и я уже давно был бы трупом, если бы не моя хорошая физическая подготовка. А ведь я знал этих людей много лет и всегда помогал им", – вспоминает военный пенсионер Сергей Лабинцев

Он служил связистом в Краснодарском авиационном училище летчиков и там познакомился с медсестрой Натальей, позже с ее мужем Дмитрием. Со временем супруги опустились, стали клянчить в долг. Однажды офицер пригласил супругов пообедать с ним, пишет издание "Аргументы и факты".



"Дмитрий почему-то стал говорить, что ревнует ко мне свою жену, хотя не было совершенно никаких причин. Он неожиданно взял табурет и попытался ударить меня сзади. Но я смог увернуться, потому что служил в армии и знаю кое-какие приемы. После этого Наталья тоже на меня набросилась, но и у нее ничего не получилось. Я вызвал такси, посадил их в машину и больше не видел. А теперь, после всех новостей, я понимаю, что тогда это был лишь предлог, имитация ревности. Они просто хотели меня убить", – рассказал Лабинцев.

