Борьба за Курильские острова

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ развернул активную дипломатическую работу, которая, как он надеется, позволит стране получить южные Курильские острова. В обмен он предлагает заключить с Россией мирный договор, что так и не было сделано после завершения Второй Мировой войны. Общественность внимательно следит за судьбой этих территорий. Последние новости о судьбе Курильских островов и о дискуссии на этот счет следите в специальном сюжете "Дни.ру".