Борьба за Курильские острова
Страна не должна стесняться обозначать свою позицию
Токио необходимо показать миру, что он может постоять за себя
Российские острова были неверно обозначены на официальной карте Олимпиады 2020 года
В случае успеха поток россиян в Страну восходящего солнца возрастет
Спорные территории в этот архипелаг не входят, уверен он
Свое заявление премьер-министр Японии сделал явно для "внутреннего потребления"
На аукционе Sotheby's с молотка ушла картина австрийского художника Карла Кахлера "Любовники моей жены"
Вице-премьер России прокомментировал ситуацию вокруг Курильских островов и визита Дмитрия Медведева
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга назвал запланированный визит неприемлемым
Токио надеется, что в ходе возможного визита президента будет окончательно подписано соглашение по Курилам