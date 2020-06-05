В Японии призвали отобрать у России Курильские острова

Японский журналист и политолог Юкио Касияма опубликовал на страницах Wedge Infinity статью, в которой потребовал отобрать у России Курильские острова. Он напомнил, что советские войска заняли Шикотан, Хабомаи, Кунашир и Итуруп.

Японское общество согласно на два острова из четырех, чтобы поставить точку в многолетнем споре. Однако такой подход ошибочен, уверен политолог. По его словам, необходимо требовать все четыре острова Курильского архипелага, передает URA.ru. Как считает Юкио Касияма, это покажет всему миру, что Токио может за себя постоять.