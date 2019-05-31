В России приняли неожиданное решение о границе с Японией
"Мы напомнили о давнем российском предложении перейти к полному безвизовому режиму между Российской Федерацией и Японией", – рассказал министр иностранных дел России по итогам встречи с главой японской дипломатии Таро Коно. Речь, по его словам, касается облегчения пересечения границ как для тех, кто путешествует по делам, так и для туристов.
Тем временем эксперты отмечают, что визовый режим между двумя странами пока хоть и не был отменен, однако постепенно упрощается. "Сейчас пока это коснулось именно документов, которые требуются для получения виз", – цитирует телеканал "360" вице-президента Ассоциации туроператоров России Дмитрия Горина.
Он добавил что население двух стран проявляют друг к другу повышенный интерес. Это позволяет предположить, что отмена виз приведет в росту туристического потока по меньшей мере на 30%.
"Когда-то мы не могли себе представить, что у нашей страны с Израилем будет безвизовый режим, но теперь это стало реальностью, и мы видим, как активно растет турпоток в эту страну. Надеюсь, что то же само произойдет и с Японией", – цитирует РИА Новости пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирину Тюрину.
Она заметила, что туристический поток из России в Японию начал расти с января 2017 года, когда между странами был введен облегченный визовый режим. Помогло развитию туризма и расширение авиосообщения между странами.
Отметим, не все вопросы между двумя странами предполагают простые решения. В частности, политики и дипломаты до сих пор спорят о принадлежности Курильских островов. Россия вернула их под свой контроль по итогам Второй Мировой войны, однако Япония продолжает настаивать на своем суверенитете над этими территориями.
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