В России приняли неожиданное решение о границе с Японией

Москва выступила с предложением ввести безвизовый режим между Россией и Японией, рассказал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. В случае, если для путешественников исчезнут препоны на границах, поток россиян в Страну восходящего солнца возрастет, уверены эксперты.

"Мы напомнили о давнем российском предложении перейти к полному безвизовому режиму между Российской Федерацией и Японией", – рассказал министр иностранных дел России по итогам встречи с главой японской дипломатии Таро Коно. Речь, по его словам, касается облегчения пересечения границ как для тех, кто путешествует по делам, так и для туристов.

Тем временем эксперты отмечают, что визовый режим между двумя странами пока хоть и не был отменен, однако постепенно упрощается. "Сейчас пока это коснулось именно документов, которые требуются для получения виз", – цитирует телеканал "360" вице-президента Ассоциации туроператоров России Дмитрия Горина.

Он добавил что население двух стран проявляют друг к другу повышенный интерес. Это позволяет предположить, что отмена виз приведет в росту туристического потока по меньшей мере на 30%.

"Когда-то мы не могли себе представить, что у нашей страны с Израилем будет безвизовый режим, но теперь это стало реальностью, и мы видим, как активно растет турпоток в эту страну. Надеюсь, что то же само произойдет и с Японией", – цитирует РИА Новости пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирину Тюрину.

Она заметила, что туристический поток из России в Японию начал расти с января 2017 года, когда между странами был введен облегченный визовый режим. Помогло развитию туризма и расширение авиосообщения между странами.

Отметим, не все вопросы между двумя странами предполагают простые решения. В частности, политики и дипломаты до сих пор спорят о принадлежности Курильских островов. Россия вернула их под свой контроль по итогам Второй Мировой войны, однако Япония продолжает настаивать на своем суверенитете над этими территориями.