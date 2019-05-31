В России приняли неожиданное решение о границе с Японией

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Атакуют?: военные США окружили Крымский мост
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
Порошенко прилюдно унизили на важной встрече
партнеры
Пятница 31 мая
Лента новостей
17:04
"Медовый месяц": известная ведущая шокировала поклонников намеком на свадьбу
16:29
"Перманентно юненькие": Бледанс балуется уколами красоты
16:16
Есть погибшие: мужчина захватил заложников в центре города
15:43
Неузнаваемая Барановская пришла к Эмину
15:41
Покинувшую психушку знаменитую певицу знатно перекосило
15:31
МакSим призналась в серьезном расстройстве после аварии
15:18
"Нас кинули": Лукашенко припомнил миллиардный долг
15:03
"Я влюблена": Шурыгина изменила мужу с экс-участником "Дома-2"
14:53
Собчак вступилась за сексапильных "содержанок"
14:42
"Я не хочу быть жертвой": Самбурская о крахе своего брака
14:33
Впервые в истории звезды классической сцены дадут грандиозный гала-концерт
14:21
"Перебор": Цымбалюк-Романовская о немощном Джигарханяне
14:13
Долина и Варум выбрали полуфиналистов Emporio Music Fest
14:13
Звезде из "Интернов" дали по заслугам за "полуголый" снимок
14:11
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 31 мая 2019 года
14:11
"Старая любовь не ржавеет": Николаев и Королева обменялись нежностями
14:09
Тайные испытания на Крымском мосту взбудоражили народ
13:51
Пугачева на всю страну обратилась к бывшему любовнику
13:50
Фильм об Элтоне Джоне спровоцировал грязный гей-скандал в России
13:50
"Перекрестись, и все пройдет": рассказавшего сокровенное Билана подняли на смех
13:46
Названы лучшие представители индустрии красоты
13:41
Объявили по телевидению: Чурикова сгорела
13:07
Лечащийся в Израиле Виторган сделал заявление о страшном недуге
12:42
Четвертая жена о сенсационном уходе Краско в дом престарелых
12:28
Известная актриса вызвала омерзение заросшими подмышками
12:22
Суд отказался выпустить косаток и белух из "китовой тюрьмы"
12:21
Официально объявлено о вине Порошенко за сбитый Boeing
12:02
У лишившегося важного органа Тимура Бекмамбетова нашли серьезную болезнь
12:00
"Я умру": Слуцкая подсела на таблетки
11:52
В озорной брюнетке с трудом узнали Эвелину Хромченко
11:36
В конфетах "Птичье молоко" нашли серу
11:22
Гордячка Маркл в пух и прах разругалась с Миддлтон
11:15
Оформивший развод сын Яковлевой бесследно исчез
10:48
Россиянам урежут новогодние каникулы
10:40
Главные события Москвы
10:38
"Любите облизывать": полуголая Глюк'oZа натирает "японца"
10:26
"Битва ртов": красотка шокировала Гузееву засунутым по горло бананом
10:21
Заявление РПЦ о творящихся странных вещах на могиле Началовой
10:10
"Аэрофлот" призвал МАК молчать о причинах катастрофы в Шереметьево
09:43
"Соскам передавай привет": народ заклевал Ани Лорак в дерзком образе
09:30
На краю пропасти: как Поморье стало зоной экологического бедствия
09:15
Басков пролил свет на связь с Крутым
09:06
Певица Валерия раскрыла дешевый способ похудения к лету
09:03
Рассказавший об опухоли Газманов показал видео с женой в постели
08:20
Киркоров жестко высказался о тайной дочери Лазарева
08:16
Мэр отказался платить за услуги сексуальной Волочковой
07:11
Юношу с разорванным лицом вновь измордовали на шоу "Дом-2"
06:17
Эрнста предупредили об опасном сговоре
04:21
Соколовский взорвался после обвинений в домогательстве
02:09
На ТНТ раскрыли секрет нового героя шоу "Холостяк"
00:04
Разведенная Рита Дакота нашла замену сексу с мужчинами
21:59
Дыра в крыше: во время выступления Пелагеи с потолка пошел дождь
21:48
Известная певица выпустила парфюм для бесполых
21:43
"Курс рубля под давлением": чего ждать россиянам от валюты в июне
21:40
Вид отдыхающей с детьми Пугачевой навевает на Галкина тоску
21:37
Трусы звезды фильма о Джеймсе Бонде купили за 16 тысяч рублей
21:36
От облитого грязью Макаревича отвернулись близкие
21:04
Как орех: приседающая Лобода показала идеальные формы
21:02
Каменских раскрыла детали медового месяца с Потапом
20:37
Победившая на "Голосе" дочь Алсу стала сенсацией "Детской Новой волны"
20:32
Дорвавшаяся до денег Меган Маркл разозлила огромными тратами
20:23
Стало известно о родившей второго ребенка Лазареву женщине
19:12
"Позор": жена Овечкина возмутилась после появления на обложке
18:39
Сжульничавшего Друзя погнали в шею из знатоков
18:37
Финал Лиги Европы стал триумфом для Баку
18:06
Поп-звезду добили сравнением с упившимся Порошенко
17:47
Крошечные модели потрясли Москву
17:47
Девушка известного певца заявила о домогательствах Влада Соколовского
17:28
Грязные танцы Медведевой и Туктамышевой попали на видео
17:20
Угрожал ножом и избивал: экс-супруга звезды футбола бросилась к Малахову
17:08
В Башкирии иномарка перевернулась на повороте
16:58
В Уфе у доверчивой пенсионерки украли 200 тысяч
16:50
Ургант получил тяжелый удар от Эрнста и Собчак
16:48
Патриарх Кирилл поддержал идею бесплатного входа в музей Херсонеса
16:43
Заросшего сына Абрамовича перестали узнавать
16:19
Навальному предъявили претензии из-за роскошного отдыха
16:18
Спикер Госдумы оценил борьбу с авиадебоширами
16:03
"Молодой Дэвид Боуи": популярная актриса избавилась от бровей
16:02
"Всегда нравились такие": Корчевников признался в симпатии к пышнотелой звезде
15:40
Захарова крепко приложила возбужденного Саакашвили
15:32
Прилучный схватил Муцениеце и увез в неизвестном направлении
15:26
Ксения Бородина отказалась от третьего ребенка
15:24
В Дмитрове пьяный вусмерть мужчина утонул на глазах у возлюбленной
15:16
Набиуллина отчиталась перед Госдумой о работе Центробанка
15:00
Какое вино пить летом
14:45
Меган Маркл сбегает с новорожденным сыном из страны
14:41
Шаляпина поймали на подлой измене Цымбалюк-Романовской
14:36
"Росатом" победит рак "убийцей метастазов"
14:32
Известная актриса отдалась тренеру на третьем свидании
14:16
Назван напиток – убийца сердца
13:57
"А где крик души?": Зарубина оборвала певицу Жасмин
13:37
Режиссер Богомолов изменил Собчак за бутылкой вина
13:33
"Четырехдневная" жена облапошила известного актера
13:20
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 30 мая 2019 года
13:08
Певцов откровенно об уходе Дроздовой
13:06
Кофе с утра вызывает страшные последствия
12:53
Вологжанин насмерть забил соседа штакетником
12:45
"Бедный ребенок": Тодоренко распекли за издевательство над сыном
12:38
"Святая Юлия": землю с могилы Началовой добавляют в чай и суп
12:28
Airbus A320 совершил аварийную посадку в Шереметьево из-за сигареты
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Поргина отдала вещи Караченцова
Трудовые права, дольщики, нацпроекты: Генпрокурор Чайка отчитался перед Думой
Корчевников раскрыл детали романа певицы МакSим и известного актера
Москва жестко ответила на попытку втянуть ее в секс-скандал
Как на сковородке: москвичей предупредили об адском пекле
"А Влад знает?": Тодоренко намылилась замуж
Политика

В России приняли неожиданное решение о границе с Японией

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Москва выступила с предложением ввести безвизовый режим между Россией и Японией, рассказал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. В случае, если для путешественников исчезнут препоны на границах, поток россиян в Страну восходящего солнца возрастет, уверены эксперты.
прочитано 304 раза

"Мы напомнили о давнем российском предложении перейти к полному безвизовому режиму между Российской Федерацией и Японией", – рассказал министр иностранных дел России по итогам встречи с главой японской дипломатии Таро Коно. Речь, по его словам, касается облегчения пересечения границ как для тех, кто путешествует по делам, так и для туристов.

ПО ТЕМЕ

Почему Путин не отдаст Курилы Японии

 Борьба за Курильские острова

Сюжеты Борьба за Курильские острова

Сергей Викторович Лавров

Сергей Викторович Лавров министр иностранных дел России

Тем временем эксперты отмечают, что визовый режим между двумя странами пока хоть и не был отменен, однако постепенно упрощается. "Сейчас пока это коснулось именно документов, которые требуются для получения виз", – цитирует телеканал "360" вице-президента Ассоциации туроператоров России Дмитрия Горина.

Он добавил что население двух стран проявляют друг к другу повышенный интерес. Это позволяет предположить, что отмена виз приведет в росту туристического потока по меньшей мере на 30%.

"Когда-то мы не могли себе представить, что у нашей страны с Израилем будет безвизовый режим, но теперь это стало реальностью, и мы видим, как активно растет турпоток в эту страну. Надеюсь, что то же само произойдет и с Японией", – цитирует РИА Новости пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирину Тюрину.

Она заметила, что туристический поток из России в Японию начал расти с января 2017 года, когда между странами был введен облегченный визовый режим. Помогло развитию туризма и расширение авиосообщения между странами.

Отметим, не все вопросы между двумя странами предполагают простые решения. В частности, политики и дипломаты до сих пор спорят о принадлежности Курильских островов. Россия вернула их под свой контроль по итогам Второй Мировой войны, однако Япония продолжает настаивать на своем суверенитете над этими территориями.

Автор: Геннадий Куприянов31 мая 2019, 16:36

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Раскрыт план бегства Порошенко за границу
Вскрылась связь Саакашвили с победой Зеленского на выборах
Медведев примет участие в подведении итогов праймериз "ЕР"
Тереза Мэй стала жертвой страшного проклятья

Шоу-бизнес

"Перманентно юненькие": Бледанс балуется уколами красоты
Муж дал в бубен запившей Гузеевой
"Это меня заводит": Успенская об изменах мужа и ухаживаниях Киркорова
Покинувшую психушку знаменитую певицу знатно перекосило

Проишествия

Прохожий спас выпавшего из окна ребенка (видео)
Молния ударила в ракету "Союз" прямо на старте (видео)
Отказ системы: падающий истребитель врезался в здание (видео)
Смерть Сергея Доренко попала на видео

Lifestyle

Расстрелянного деда Симоновой выставили на всеобщее обозрение
Размазня и "голубой" актер: фильм "Алладин" заставил россиян биться в истерике
Украинского режиссера выгнали с московского театрального конкурса
"Вы все рухнете!": народ бьется в истерике после сюрприза от "Би-2"
Шоу-бизнес

"Соскам передавай привет": народ заклевал Ани Лорак в дерзком образе

Артистка предстала перед поклонниками без бюстгальтера
Шоу-бизнес

"Битва ртов": красотка шокировала Гузееву засунутым по горло бананом

Невеста ошарашила эротической выходкой в программе "Давай поженимся!"
Шоу-бизнес

Гордячка Маркл в пух и прах разругалась с Миддлтон

Вражда возникла и между братьями-принцами
Шоу-бизнес

"Старая любовь не ржавеет": Николаев и Королева обменялись нежностями

Певец поздравил бывшую жену

Гороскоп

Гороскоп на июнь
Гороскоп на неделю
"Регина снова выйдет замуж": Топалова готовят к незавидной участи
"Будет с отцом": стало известно о дальнейшей судьбе дочери Лорак

Фоторепортажи

Крошечные модели потрясли Москву
Бразильский "руки-базуки" поверг в шок своим бицепсом
Венский бал в Москве: как это было
Показавшую целлюлит известную модель распекли за лицемерие

Спорт

Сбежавшая в Канаду Медведева сделала откровенное признание о России
Народ в шоке от зарплаты хоккеиста Ильи Ковальчука
Красавица Медведева жестко отшила жениха-канадца
Жена Кокорина устроила истерику в зале суда

Регионы

Под Петербургом мужчину изувечили бейсбольной битой
Украинцы в восторге от воды с фекалиями в Крыму
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru