Провокация Синдзо Абэ из-за Курильских островов провалилась
"Заявление Синдзо Абэ о том, что суверенитет Японии
распространяется на северные территории, то есть на южные Курильские острова, -
сделано для "внутриполитического потребления". – отметил Михайлов.
По его мнению, следует понимать, что вопрос возврата "северных территорий" – ключевой для японской политики. Тем более, что это заявление Абэ сделал в ходе прений в нижней палате парламента. Поэтому это всего лишь часть политической риторики, которая не имеет никакого отношения к реалиям.
"Тем более, вопрос о суверенитете Токио над Южными Курилами звучит нелепо в свете приобретения Японией американских систем ПРО, и отказа от вывода военных баз США со своей территории. Вероятнее всего, вопрос "северных территорий" так и останется зависшим в воздухе. Как минимум, до следующего электорального цикла в японской политике", – заключил эксперт.
Напомним, что Синдзо Абэ любит публично высказываться на тему Курильских островов. Ранее, перед его встречей с президентом России Владимиром Путиным, японский лидер сделал заявление об отсутствии планов по выселению жителей южных островов Курильской гряды в случае их передачи Японии, что существенно осложнило проведение предстоящего диалога. Очевидно, что все заявления Абэ четко перекликаются с поставленной им самому себе задачей – разрешить территориальный вопрос, заключив мирный договор с Москвой и подведя черту под историей Второй мировой войны.
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