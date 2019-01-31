Провокация Синдзо Абэ из-за Курильских островов провалилась

Последнее заявление Абэ по южным Курилам – внутриполитическая риторика. Такое мнение выразил изданию "Дни.ру" глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, комментируя заявление японского премьер-министра Синдзо Абэ о том, что суверенитет Японии распространяется на южные Курильские острова.



"Заявление Синдзо Абэ о том, что суверенитет Японии распространяется на северные территории, то есть на южные Курильские острова , - сделано для "внутриполитического потребления". – отметил Михайлов.



По его мнению, следует понимать, что вопрос возврата "северных территорий" – ключевой для японской политики. Тем более, что это заявление Абэ сделал в ходе прений в нижней палате парламента. Поэтому это всего лишь часть политической риторики, которая не имеет никакого отношения к реалиям.

"Тем более, вопрос о суверенитете Токио над Южными Курилами звучит нелепо в свете приобретения Японией американских систем ПРО, и отказа от вывода военных баз США со своей территории. Вероятнее всего, вопрос "северных территорий" так и останется зависшим в воздухе. Как минимум, до следующего электорального цикла в японской политике", – заключил эксперт.