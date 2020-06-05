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"Начать уважать себя": россиян призвали дать ответ японцам

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Японский политолог и журналист Юкио Касияма высказал абсолютно нормальную для его страны позицию, в рамках которой призвал потребовать у России все четыре Курильских острова. Однако для России такие слова неприемлемы. В нашей стране требуется сформировать столь же четкую и ясную позицию, учитывающую мнение россиян и не рассчитанную на понимание за рубежом.

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Сюжеты Борьба за Курильские острова

"Нужно начать уважать себя и не бояться обозначать свою позицию", – цитирует РИА ФАН первого заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Александра Шерина. По его словам, Москва буквально провоцирует Токио выступать со скандальными заявлениями уже тем фактом, что отказывается учреждать праздник "День Победы над Японией".

И, уверен парламентарий, нашей стране вовсе стоит выйти из переговоров с Японией на тему принадлежности Курильских островов. После этого поток провокационных заявлений из-за рубежа исчезнет.

Автор: 5 июня 2020, 09:46 Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник

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