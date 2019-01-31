Синдзо Абэ отказался от борьбы за Курильские острова

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ удивил неожиданным заявлением, связанным с претензиями его страны на часть Курильских островов . "Наша страна отказалась от всех прав на Курильский архипелаг по Сан-Францисскому мирному договору 1951 года. Поэтому мы не требуем возвращения этих островов", – цитирует его "Царьград".

Хитрость, однако, оказалась в том, что вместе с признанием этого факта политик отказался считать Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи – острова, из-за которых и ведется спор, – частью этого архипелага. По его словам, они просто находятся рядом с Курилами , но не входят в их состав. "Японии и России необходимо найти приемлемое для обеих сторон решение", – подчеркнул Синдзо Абэ.