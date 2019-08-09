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Политика

Россия жестко ответила на дерзкую провокацию Японии

Фото: www.globallookpress.com
На официальном сайте Олимпийских игр 2020 года была опубликована карта, на которой четыре российских острова Южных Курил - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи – были обозначены как территории Японии. Российская сторона дала жесткий ответ на очередную провокацию с попыткой оспорить территориальную целостность страны.
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Очередная попытка японской стороны заявить свои претензии на российскую территорию вызвала острую реакцию на самом разном уровне. В частности, по поводу произошедшего высказалась депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова. Она заметила, что опубликованные на олимпийском портале материалы не соответствуют действительности.

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"Япония новую карту мира придумала что ли?", – цитирует НСН спортсменку. "Надо сделать им замечание, и я думаю, что они должны это исправить", – добавила она. Светлана Журова подчеркнула, что провокация, тем не менее, не должна повлиять на участие российских спортсменов в Олимпиаде. Вопрос касается дипломатических и политических отношений, а никак не спортивных.

"На мой взгляд, это целенаправленная акция, которой руководство Японии стремится ускорить переговорный процесс с Россией", – цитирует РИА Новости депутата Госдумы, заслуженного тренера Дмитрия Свищева. Согласен с ним и сенатор Дмитрий Пушков. По его мнению, Токио вышел за границы допустимого поведения. "Изображение Южных Курил частью Японии на официальном сайте Олимпиады-2020 – это уже не частная инициатива, а нечто большее, то есть заход за "красную линию", – написал он на своей странице в Twitter.

О том, что это далеко не первая подобная провокация со стороны Токио, напомнил директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев. "Конечно же, этот вопрос уже давно набил оскомину. Понятно, что эти острова, которые они "отнесли" к префектуре Хоккайдо ‒ российские, и никакого отношения к Японии не имеют. Никакого двойного толкования тут быть не может: это российская территория, российские острова ‒ и точка", – сказал он в эфире радиостанции Sputnik.

"На мой взгляд, Россия должна официально отреагировать на этот акт картографической агрессии, потребовать соответствующих разъяснений и предложить Японии внести изменения в работу сайта Олимпиады", – отметил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов. Большинство экспертов сошлись во мнении, что Россия должна оформить свои претензии в виде официальной дипломатической ноты.

Позицию Министерства иностранных дел России в ходе официального брифинга озвучила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Ее ответ также был выдержан в жестком тоне по отношению к провокации.

"Токио периодически пытается игнорировать действительность, а именно неоспоримый суверенитет России над Южными Курилами по итогам Второй мировой войны. Все эти так называемые протесты против нашей законной деятельности в этой части Сахалинской области не просто неприемлемы, они прямо противоречат постоянным заверениям японского руководства в намерении обеспечить спокойную и благожелательную атмосферу вокруг российско-японского диалога", – цитирует RT Марию Захарову.

Напомним, четыре острова, на которые до сих пор претендует Япония, вошли в состав России по итогам Второй Мировой войны. Советские власти рассматривали возможность передачи двух островов в обмен на подписание мирного договора между странами и отказ от претензий на оставшиеся, однако японская сторона идти на уступки была не готова. В итоге переговоры ни к чему не привели. Российский суверенитет над островами имеет соответствующее международно-правовое оформление и не подлежит оспариванию.

Автор: 9 августа 2019, 19:49

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