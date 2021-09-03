Путин дал пас японцам по вопросу Курильских островов

Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

У мужика не получилось отсосать: холостой сын Газманова объяснил причину отказа
Опозоренная Утяшева покинула Россию с семьей
"Оприходовала старика": Шаляпин дал под дых спятившей Цымбалюк-Романовской
"Перестань ныть!": французы призвали Зеленского наладить отношения с Россией
партнеры
Вторник
7 сентября
Лента новостей
16:36
Прижавшая младенца к груди Оксана Фандера сделала заявление
16:13
"Ни секунды покоя": Миронов получил серьезную травму спины
16:12
Цепкало разнес Лукашенко из-за посадки Колесниковой: Лживый самозванец
16:11
Голая Караулова поддалась уговорам женатого Плющенко
15:41
Убитый горем Васильев поделился болью утраты: Человек большого темперамента
15:13
Аминь: Сокрушенной смертью Пугачевой сулят скорую кончину
14:50
Располневшая Паулина Андреева с уставшим взглядом вызвала недоумение
14:50
Возбужденные танцы влажной Глюкозы вызвали оторопь
14:29
Милош Бикович сообщил о желании жениться: пора заводить детей
14:22
Начинающую певицу Волочкову отправили представлять Россию на "Евровидении"
14:00
Разочарованная мать поставила на Малышевой крест: Старая дева
13:53
"Мне так больно": Брошенная мужем после родов Галич упивается слезами
13:45
Эксперт рассказал о праве пенсионеров на доплаты за родственников
13:41
Игорь Николаев разбит смертью близкого человека
13:31
Актер "Глухаря" и "Склифосовского" устроил дебош в магазине
13:17
В Кузбассе нашли мертвыми двух пропавших 10-летних девочек
13:10
Маркл в бешенстве из-за нежностей мужа с молодой красоткой
13:10
Оголившаяся Валерия снялась на фоне покойника: Неуместно и глупо!
13:06
В подмосковном Видном поймали налетчиков на автомойку
12:56
Литвинова заявила о негласном матриархате и назвала российских мужчин избалованными
12:56
"Внезапно": Вскрылась правда об умершем после ковида Краснове
12:39
В окружении Зеленского назвали новую причину потери Крыма: Тотальный моральный обвал
12:16
Алтайские подростки "в шутку" облили бензином друга и подожгли
12:12
Михалков раздавлен смертью: Шел в ореоле восторга людей
12:02
В России выявили 17 425 новых случаев коронавируса
12:00
"Мне всегда казалось это мерзким": Бородина рассказала о бессовестном воровстве
12:00
Звезда серила "Прослушка" найдена мертвой в столовой роскошного пентхауса
11:54
"Реально позор": Сверкающая сосками дочь Успенской взбудоражила Орлову
11:50
В Московской области мужчина насмерть забил родственниц топором
11:22
Акиньшина о реноме скандалистки и напряженных коллегах: Мою репутацию уже сложно сделать хуже
11:17
"Есть волшебная грудь": Подольская отстранила Преснякова от новорожденного сына
11:17
Больше не в коме: облившая помоями "журналюг" Макеева явилась к Малахову
10:56
Под Петербургом нашли обезглавленный труп мужчины
10:48
Политолог Молчанов: получивший деньги от США Зеленский не будет проводить прозападные реформы
10:37
"Вытворяет все, что хочет": сбежавшая Проклова плюнула в любовницу Ефремова
10:36
Господи, упокой его душу: обнародовано жуткое фото добитого инсультом Краснова
10:19
Раздвинувшую ноги любовницу Тимати подняли на смех: Весь отпуск в такой позе
09:58
Пугачева хоронит друзей: еще один близкий человек Примадонны отправился на тот свет
09:48
ФАС завела дело против крупных продуктовых сетей из-за подозрений в подорожании моркови
09:38
"Приняли с видеокамерами": Глюкоза угодила в тюрьму из-за наркотиков
08:55
"Ужас": россияне пришли в шок от вида переделанной Вертинской
08:51
Всплыло новое фото переломанной Цой в инвалидной коляске: Буду молиться
08:47
Польша напугана учениями "Запад-2021": Москва понимает лишь язык силы
08:40
"Боль просто невыносимая!": ушедший Соседов перенес жуткие мучения
06:27
День Тита и Варфоломея: Что нельзя делать 7 сентября
04:43
Ушла легенда: Народ рыдает из-за случившегося с Энрике Иглесиасом
02:37
Брокколи с пармезаном: Готовим любимое блюдо Ренаты Литвиновой
00:08
Лучшие роли блистательного Жан-Поля Бельмондо
21:47
Украинский депутат назвал Лукашенко подонком
21:43
В Москве нашли труп мужчины с кирпичом во рту
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Страшно смотреть: 72-летняя Пугачева покрылась старческой плешью
Заступившийся за Азизу Соседов вмазал Салтыковой
"В состоянии отключки": врач заподозрил у сымитировавшей кому Макеевой психическое расстройство
Бузовой пришлось сменить трусы в самый ответственный момент
Оскандалившийся Цискаридзе сделал странное заявление
Политолог Соловей: Лукашенко получил от Путина обидное прозвище за неисполнение обязательств
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
Путин дал пас японцам по вопросу Курильских островов

Путин дал пас японцам по вопросу Курильских островов

Президент России Владимир Путин поучаствовал в дискуссии Восточного экономического форума во Владивостоке. Он высказался по актуальной теме.
прочитано 4537 раз

Российский лидер дал политический пас японцам, претендующим на Курильские острова. Он спросил оппонентов: что с американскими ракетами у границ России?

ПО ТЕМЕ

Провокация Синдзо Абэ из-за Курильских островов провалилась

В Японии призвали отобрать у России Курильские острова

 Борьба за Курильские острова

Сюжеты Борьба за Курильские острова

Презиент констатировал, что наличие данных территорий в составе нашей страны гарантирует безопасность дальневосточным границам России, поскольку соседствующая с нами Япония размещает у себя систему ПРО США. Не исключено, что если бы Курилы принадлежали японцам, они бы разместили американские ракеты и там – под носом у нас.

Президент добавил, что при диалоге о мирном договоре Россия должна обеспечить себе мирное будущее. Москве необходимы гарантии того, что ракетные системы США не появятся возле ее границ. Такие вопросы Владимир Путин поставил перед японцами, но ответов пока от них не получено, передает "Царьград".

Фото: Alexandr Liskin / Russian Look / www.globallookpress.com

Напомним, Япония не признает суверенитета России над четырьмя островами Курильской гряды. Токио на протяжении многих лет ведет диалог с нашей страной, прося отдать "северные территории", но Конституция России запрещает любое отчуждение русских земель.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 3 сентября 2021, 15:55 Источник: "Царьград" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Поехали! Как Путин открыл железную дорогу на Крымском мосту

комментарии

Ответить:

Гость847983
Пожаловаться Ответить
Гость840356
Эти"Сяси-Сянь Китаёзы-Воображалы",хозяйничают у нас,потому что путин их и пригрел как точно"Заразную"восточную-змеюку у себя на шее,вот и хозяйничают теперь,и это после того что мало того что,из за них этот Коронавирус пошёл по всей планете,так ещё и и их самих вовремя не закрыли на карантин?!!А путину всё не почём,хоть заразный,хоть нет,всё равно-"Свой,Родненький,Любимый",как тот же Лукашенко?!!)))))...
Давай, вставай 19 сентября иди на выборы, чтобы своему "Родненькому, Любимому со всей его воровской олигархической шайкой- дужков, дать по ппиизздде мешалкой!!! Всю эту едроссню к ееббанной матери стереть с лица земли!!!
Гость847983
Пожаловаться Ответить
Гость840356
Эти"Сяси-Сянь Китаёзы-Воображалы",хозяйничают у нас,потому что путин их и пригрел как точно"Заразную"восточную-змеюку у себя на шее,вот и хозяйничают теперь,и это после того что мало того что,из за них этот Коронавирус пошёл по всей планете,так ещё и и их самих вовремя не закрыли на карантин?!!А путину всё не почём,хоть заразный,хоть нет,всё равно-"Свой,Родненький,Любимый",как тот же Лукашенко?!!)))))...
Ты дурак?
Гость840356
Пожаловаться Ответить
666
Опять гэбня блевотная готовит многоходовочку,которая в итоге его ебнёт!!!
Ну,как говориться,что не день то,очередной план путина и его Миньонов,очередной раз поставить русский флажок на каких нибудь неизведанных"Островах-Полуостровах"как хоть на тех же Курилах?!!-Дабы ещё раз провозгласить что русские это сила блин,это мощь,это кулак,это челюсти и много до"Мания-Величия"приписывания себе"Пафосных-Названий"?!!И как бы вот действительно знаете,бы это смешно и иронично бы не представлялось бы,но такое ощущения что чем больше власти захочет путин,тем больше россия начнёт превращаться в -"Галактическую Империю"со своими полицаеми-штурмовиками,и депутатами-адмиралами?!!
Гость840356
Пожаловаться Ответить
Гость847684
Этот козел и Курилы ПРОДАСТ! Ведь и китайцы уже хозяйничают на нашей территории, а почему японцам отказывать?! Все распродал! Иуда!
Эти"Сяси-Сянь Китаёзы-Воображалы",хозяйничают у нас,потому что путин их и пригрел как точно"Заразную"восточную-змеюку у себя на шее,вот и хозяйничают теперь,и это после того что мало того что,из за них этот Коронавирус пошёл по всей планете,так ещё и и их самих вовремя не закрыли на карантин?!!А путину всё не почём,хоть заразный,хоть нет,всё равно-"Свой,Родненький,Любимый",как тот же Лукашенко?!!)))))...
666
Пожаловаться Ответить
Опять гэбня блевотная готовит многоходовочку,которая в итоге его ебнёт!!!
Н
Пожаловаться Ответить
Сколько можно заигрывать по вопросам Курил ? Для чего это ? С самураями разве можно заигрывать ? Ответ должен быть однозначным.
Гость847684
Пожаловаться Ответить
Этот козел и Курилы ПРОДАСТ! Ведь и китайцы уже хозяйничают на нашей территории, а почему японцам отказывать?! Все распродал! Иуда!
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Начинающую певицу Волочкову отправили представлять Россию на "Евровидении"

Способности артистки оценили высоко
Шоу-бизнес

Располневшая Паулина Андреева с уставшим взглядом вызвала недоумение

Артистка удивила внешним видом
Шоу-бизнес

Раздвинувшую ноги любовницу Тимати подняли на смех: Весь отпуск в такой позе

Всплыло неожиданное фото
Шоу-бизнес

Оголившаяся Валерия снялась на фоне покойника: Неуместно и глупо!

Певицу затравили

Гороскоп

Каким знакам зодиака не следует копить деньги: мнение астрологов
Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября 2021 года
Гороскоп на сентябрь 2021 года
Гороскоп на неделю с 30 августа по 5 сентября 2021 года

Здоровье

В России выявили 17 425 новых случаев коронавируса
Названы округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией
В России за сутки ковид подхватили 17 856 человек
За сутки в России выявили 18 780 новых случаев заражения ковидом

Спорт

Авербух сделал заявление об алкоголизме близкой женщины: Лицо запитое
Путин заявил о возможности провести Олимпиаду-2036 в России
"Начало трясти": Аверина впала в истерику на Олимпиаде
"Шкодный такой": оголившийся Жулин всполошил россиян

Регионы

В Кузбассе нашли мертвыми двух пропавших 10-летних девочек
В Московской области мужчина насмерть забил родственниц топором
Информация о насилии над ребенком в подмосковном детсаду дошла до следователей
Охотники не дают покоя жителям Одинцово
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+