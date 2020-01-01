Фестиваль "Кинотавр"
Звезды прошлись по красной дорожке "Кинотавра"
Актриса удивила зрителей на "Кинотавре"
Актриса пришла на мероприятие в новом образе
Звездные красотки блеснули на красной дорожке
Общение артиста с ведущей сняли на церемонии открытия "Кинотавра"
На красной дорожке "Кинотавра" актриса появилась в изящном черном платье
Режиссер показался на красной дорожке "Кинотавра" со светской львицей Надеждой Оболонцевой
Зрители не могли оторвать взгляда от обворожительного наряда актрисы
Знаменитости от всей души зажгли на вечеринке, посвященной закрытию 28-го фестиваля "Кинотавр"