Взмокшая Паулина Андреева вцепилась в Бондарчука

Паулина Андреева блистала на красной дорожке "Кинотавра". Сопровождал актрису Федер Бондарчук.

В Сочи завершается 29-й фестиваль "Кинотавр". Отечественные знаменитости съехавшиеся к Черному морю, чтобы оценить киноновинки, насладиться теплом, бризом и посетить светские мероприятия, в последний раз вышли на красную дорожку.

Появилась на закрытии фестиваля и одна из самых гармоничных пар – режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева. Артисты охотно позировали перед фотографами, держась за руки, в какой-то момент Паулина увлеклась и вцепилась Федору в плечо.

Отметим, что пара выглядела практически безупречно. Бондарчук надел классический смокинг, разбавив строгий вид лишь затемненными очками. Паулина же облачилась в темно-синее платье со шлейфом. Наряд подчеркивал все округлости красавицы-актрисы.

С таким "парадным" платьем странно смотрелась прическа Андреевой. То ли над волосами Паулины изрядно потрудился стилист, создав эффект взмокшей головы, то ли артистка не успела высушить волосы перед торжественным мероприятием.

Напомним, 10 июня в Сочи завершится 29-й фестиваль "Кинотавр". Торжественная церемония пройдет в зимнем театре Сочи, пишет сайт "Комсомольская правда". В завершение вечера для звездных гостей покажут документальный фильм Веры Кричевской и Ксении Собчак "Дело Собчака".