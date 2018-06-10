Взмокшая Паулина Андреева вцепилась в Бондарчука
В Сочи завершается 29-й фестиваль "Кинотавр". Отечественные знаменитости съехавшиеся к Черному морю, чтобы оценить киноновинки, насладиться теплом, бризом и посетить светские мероприятия, в последний раз вышли на красную дорожку.
Появилась на закрытии фестиваля и одна из самых гармоничных пар – режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева. Артисты охотно позировали перед фотографами, держась за руки, в какой-то момент Паулина увлеклась и вцепилась Федору в плечо.
Отметим, что пара выглядела практически безупречно. Бондарчук надел классический смокинг, разбавив строгий вид лишь затемненными очками. Паулина же облачилась в темно-синее платье со шлейфом. Наряд подчеркивал все округлости красавицы-актрисы.
С таким "парадным" платьем странно смотрелась прическа Андреевой. То ли над волосами Паулины изрядно потрудился стилист, создав эффект взмокшей головы, то ли артистка не успела высушить волосы перед торжественным мероприятием.
Федор #Бондарчук с красавицей Паулиной Андреевой #kpru pic.twitter.com/NAsnyPxAH2— Maria_Remizova (@Maria_Remizova) 10 юни 2018 г.
Напомним, 10 июня в Сочи завершится 29-й фестиваль "Кинотавр". Торжественная церемония пройдет в зимнем театре Сочи, пишет сайт "Комсомольская правда". В завершение вечера для звездных гостей покажут документальный фильм Веры Кричевской и Ксении Собчак "Дело Собчака".
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