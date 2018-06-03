Дапкунайте перепугала болезненной худобой гостей кинофестиваля

Советская, британская и литовская актриса Ингеборга Дапкунайте обратила на себя внимание гостей и репортеров на церемонии открытия фестиваля "Кинотавр" в Сочи не только благодаря своему изящному черному наряду, но и из-за худобы, которую некоторые сочли даже болезненной. При этом модные критики отметили, что платье только подчеркнуло хрупкость фигуры артистки.

В свои 55 лет Ингеборга Дапкунайте может похвастаться прекрасными внешними данными и лучезарной улыбкой. Однако это не мешает многочисленным поклонникам и светским хроникерам беспокоиться за ее здоровье.

Очередным поводом для разговоров о самочувствии актрисы стало ее появление на красной дорожке "Кинотавра". Перед гостями церемонии открытия кинофестиваля и многочисленными репортерами она предстала в изящном черном платье. Однако многие обратили внимание не на сам наряд, а на то, как он сидит на ней.

Проступающие ключицы и общая хрупкость фигуры навела некоторых обеспокоенных поклонников на мысли о некоей болезни, которая может терзать Ингеборгу Дапкунайте. Впрочем, эту версию опровергает широкая улыбка, которой актриса одаривала присутствующих на "Кинотавре".

Некоторые предположили, что Дапкунайте просто пробует на себе какую-то крайне эффективную диету. Модные же критики переложили ответственность за несколько пугающий внешний вид актрисы на ее наряд.

"Дапкунайте сильно похудела. Такой фасон платья с глубоким декольте больше идет женщинам с формами, чем таким хрупким красавицам. Более объемное платье с подчеркнутой талией выглядело бы на актрисе более выигрышно", – цитирует сайт "Комсомольская правда" дизайнера Ксению Князеву.

Напомним, ранее стало известно о том, что Ингеборга Дапкунайте оформила развод с Дмитрием Ямпольским. Комментировать перемены в своей личной жизни она отказалась. Пара поженилась в 2013 году в Великобритании. Бывший супруг младше актрисы на десять лет. Она воспитывает сына Алекса, которого показала в документальном фильме "Все, что пишут обо мне, – неправда".