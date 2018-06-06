Дитковските без юбки прошлась по красной дорожке
Агния Дитковските прибыла на "Кинотавр", который на днях стартовал в Сочи, недавно. Актриса посетила показ фильма Дмитрия Месхиева "Два билета домой". Отметим, что в картине исполнил главную роль актер Сергей Гармаш. Он же стал сценаристом и продюсером проекта. Дитковските предстала перед зрителями и представителями СМИ в черной майке, джинсовых шортах и пиджаке. Завершали образ черные лоферы и зачесанные назад длинные темные волосы.
Благодаря внушительной длине пиджака у общественности сложилось впечатление, будто артистка забыла надеть брюки или юбку, поэтому Агния вызвала фурор. Фотографии Дитковските с мероприятия находятся в свободном доступе в Сети. Интернет-пользователи аккаунта сайта "Комсомольская правда" в Instagram уже прокомментировали неоднозначный стиль актрисы.
"Ужас ужасный. Считала ее стильной. Зря", "Дралась за пиджак, бруки отбить не удалось! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Юбку забыла надеть! Страшный сон, только не для нее", "Бедная, одеть совсем нечего", "Смело!!!", "Бывает и такое, когда спешишь.", "Кошмарр – как не умели наши звезды стильно одеваться, так и не умеют....🙈🙈🙈🙈", "Ужас. Почему они так стремно одеваются! Как в деревне пошла за картохой в соседнюю хату", – высказались пользователи Сети.
Ранее Дитковските поделилась радостью с подписчиками своего аккаунта в Instagram. Актриса опубликовала фотографию, на которой запечатлена с сыном Федором. "Сегодня произошло самое главное событие в моей жизни ! Родился мой сын!!! Мой путеводитель ! Мой мир! Моя жизнь! Любовь! Я всегда рядом! Ты все чувствуешь !!! 4 года ! Я счастлива !!!! ❤️ буду оберегать ! Защищать ! Любить! Помогать !" – написала счастливая Агния. Отметим, что малыша актриса родила от своего коллеги Алексея Чадова.
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