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Июнь 15, 2017
просмотры: 123

Веселые пляски актрис на курорте

567

Знаменитости от всей души зажгли на вечеринке, посвященной закрытию 28-го фестиваля "Кинотавр" в Сочи. После объявления имен победителей веселые актрисы, режиссеры и прочие кинодеятели вспомнили молодость и устроили жаркие пляски на радость фотографам. А кто не танцевал, тот обнимался.

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