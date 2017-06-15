Веселые пляски актрис на курорте

Знаменитости от всей души зажгли на вечеринке, посвященной закрытию 28-го фестиваля "Кинотавр" в Сочи. После объявления имен победителей веселые актрисы, режиссеры и прочие кинодеятели вспомнили молодость и устроили жаркие пляски на радость фотографам. А кто не танцевал, тот обнимался.