Алена Свиридова в сетке и лифчике опозорилась на "Кинотавре"
Певица выбрала для торжественного мероприятия платье-сетку, сквозь которое отлично было видно нижнее белье. Дополняли образ артистки темный макияж и зачесанные наверх волосы.
Необычный наряд выгодно подчеркивал фигуру певицы, открывая грудь и ноги, но пряча живот и бока. Выглядела 55-летняя Свиридова горячо. Певица охотно позировала перед камерами и много улыбалась.
Однако позже выяснилось, что в точно таком же образе на красной дорожке "Кинотавра" появилась Виктория Толстоганова. Актриса не только продублировала наряд певицы, но и практически повторила макияж с прической.
У Свиридовой такое же платье, как и Толстогановой�� #кинотавр pic.twitter.com/rtdLmAVidT— Maria_Remizova (@Maria_Remizova) 10 юни 2018 г.
При этом Толстоганова решила не рисковать и дополнила сетку коротеньким черным платьем. В итоге Виктория выглядела утонченнее и элегантнее Алены.
Виктория #Толстоганова #кинотавр pic.twitter.com/Azs1O0PaKy— Maria_Remizova (@Maria_Remizova) 10 юни 2018 г.
Напомним, 10 июня в Сочи завершится 29-й кинофестиваль "Кинотавр". После торжественной церемонии в зимнем театре Сочи для звездных гостей покажут документальный фильм Веры Кричевской и Ксении Собчак "Дело Собчака", пишет сайт "Комсомольская правда". А простые сочинцы смогут увидеть в рамках акции "Кино на площади" фильм Данилы Козловского "Тренер".
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