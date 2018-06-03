Гигинеишвили вывел замену Михалковой на красную дорожку
Резо Гигинеишвили и Надежда Михалкова официально оформили развод после семи лет брака в октябре 2017 года. После этого режиссер не спешил делиться с журналистами подробностями своей личной жизни.
Тем не менее, в СМИ циркулировали слухи о том, что новой избранницей Гигинеишвили стала Надежда Оболонцева, которая развелась со своим мужем Айратом Исхаковым еще летом 2017 года. Более того, режиссера видели в компании светской львицы даже до развода с Надеждой Михалковой.
Однако тогда никаких подтверждений этим слухам представлено не было. Совместное же появление пары на красной дорожке на открытии фестиваля "Кинотавр" светские хроникеры восприняли как однозначное заявление. Тем более, что режиссер не стеснялся нежно обнимать свою спутницу за талию во время совместного фотографирования.
Новая пара нарисовалась. Резо (бывший зять Никиты Сергеевича) и светская дама Надин #Оболенцева (бывшая невеста Антона Сихарулидзе) #кинотавр pic.twitter.com/BeesKpzpqj— Maria_Remizova (@Maria_Remizova) 2 июня 2018 г.
Впрочем, комментировать домыслы журналистов ни Резо Гигинеишвили, ни Надежда Оболонцева не стали. Однако присутствовавшие на церемонии заметили, что пара обменивается нежными взглядами, наводящими на мысли о серьезном романе.
Режиссер Резо Гигинеишвили успел дважды сочетать себя узами брака. Его первой женой стала певица Анастасия Кочеткова. В этом браке родилась девочка Маруся. Второй раз он решился идти под венец с Надеждой Михалковой. Однако ни звездный зять Никита Михалков, ни двое детей – Нина и Иван – не смогли спасти этот брак. После второго развода Резо Гигинеишвили приходил на все официальные мероприятия в одиночестве, а изменения в своей личной жизни не комментировал.
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