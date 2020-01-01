ЧМ-2018 по футболу
Комментатор уверен: его уволили после звонка сверху
Футболист восстанавливается после тяжелого турнира
Игры 27 июня могут преподнести болельщикам очередной сюрприз
Колумбийцы сочли, что девушка опозорила свою страну
Российский футболист вошел в число самых возрастных участников ЧМ-2018
Артист в шоке от выходки звезды Comedy Club
Девушка подставила под удар свою "счастливую попу"
Ростислав Хаит предлагает уволить тренера российских футболистов накануне чемпионата мира
Жены спортсменов предложили действенный метод снятия стресса
Журналистки поделились впечатлениями от дебюта в качестве моделей