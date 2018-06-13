Петросян врезал зарвавшемуся Слепакову

Россия впервые в истории готовится принять чемпионат мира по футболу. Он, несомненно, пройдет на высоком уровне и станет образцовым по организации. Жаль лишь, что некоторые деятели смеются над этим мероприятием.

Сатирическая композиция звезды Comedy Club Семена Слепакова, посвященная чемпионату мира по футболу и российской сборной, в которой он советует назначить тренером главу Чечни Рамзана Кадырова, пришлась не по нраву юмористу Евгению Петросяну. "Путать сатиру с недоброжелательством непозволительно!" – возмущается артист. И он, конечно, прав, потому что правильнее было бы поддержать своих и не смешивать с грязью заранее.

Он врезал зарвавшемуся Слепакову за неуместный юмор над серьезным спортивным мероприятие и делом государственной важности. "Так могут поступать только недоброжелатели нашего государства! – кричит Петросян. – У нас сейчас самая главная задача – провести на самом высоком уровне чемпионат мира по футболу, и, я бы сказал, превзойти мировой уровень. И это будет нашей главной гордостью. А выиграем мы или проиграем, не имеет значения. Все зависит и от мастерства, и от расклада, как повезет, поэтому пожелаем нашей сборной удачи". "Прогнозы у нас, конечно, не оптимистичные, но это не значит, что мы должны куражиться!" – цитирует его nation-news.ru.

Напомним, что ранее глава Чечни Рамзан Кадыров отметил сочинение Слепакова: "Мне песня Семена понравилась, я искренне посмеялся, только вот мое слово тверже камня, а не сыра. Не думайте, что у нас в Чечне недостаток чувства юмора, ведь оно не зависит от места проживания. И у Слепакова с чувством юмора все отлично – он же наш, с Кавказа".