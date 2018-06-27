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Спорт

Германия и Бразилия под угрозой вылета с ЧМ-2018

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrew Surma
Футбольные баталии 27 июня развернутся в Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Москве. Участники групп F и E выяснят, кто из них выйдет в плей-офф, а кому предстоит дорога домой. Обзор предстоящих матчей – в материале Dni.Ru.
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ЮЖНАЯ КОРЕЯ – ГЕРМАНИЯ, ПЕРВЫЙ КАНАЛ, 17:00

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ЧМ-2018 уже преподнес немало сюрпризов. Вот и в матчах 27 июня вполне можно ожидать очередного чуда. В группе F с шестью очками лидирует Мексика. Но в теории даже мексиканцы могут не выйти в 1/8 финала – если очень постараются. У Германии и Швеции в активе по три балла – и обе команды под угрозой вылета из турнира. Тем более, что и сборная Южной Кореи, у которой очков вообще нет, может еще выйти в плей-офф. Им просто нужно чудо – победить действующего чемпиона мира Германию и дождаться победы Мексики над Швецией. Встретятся корейцы с грозной германской машиной в столице Татарстана, на стадионе "Казань Арена".

Эксперты прогнозируют победу Германии со счетом 2:0. Ставки букмекеров: победа Южной Кореи – 14.50, победа Германии – 1.21, ничья – 7.30.

МЕКСИКА – ШВЕЦИЯ, "МАТЧ!", 17:00

Ситуацию в группе F мы уже описали. Мексиканцы, думается, полны решимости поддержать своих коллег из Южной Кореи и отправить гордых викингов латать пробоины в ладьях. Но шведы едва ли легко отступятся от заветной цели. Шансы на плей-офф у них есть, так что схватка предстоит жаркая. Встреча пройдет в Екатеринбурге, на стадионе "Екатеринбург Арена", пишет "Чемпионат".

Эксперты прогнозируют победу Мексики со счетом 1:0. Ставки букмекеров: победа Мексики – 2.44, победа Швеции – 3.15, ничья – 3.20.

СЕРБИЯ – БРАЗИЛИЯ, ПЕРВЫЙ КАНАЛ, 21:00

Сербов выведет в плей-офф победа над бразильцами. Хотя есть и еще шанс: сыграть с бразильскими виртуозами вничью – и надеяться, что команда Коста-Рики уступит швейцарцам. Что маловероятно – хотя на этом чемпионате, кажется, невозможного нет. Фаворитами в этом противостоянии выглядят, конечно, бразильцы – им достаточно сыграть с сербами вничью. Матч пройдет в Москве, на стадионе "Открытие Арена".

Эксперты прогнозируют победу Бразилии, счет 1:2. Ставки букмекеров: победа Бразилии – 1.52, победа Сербии – 7.5, ничья – 4.5.

ШВЕЙЦАРИЯ – КОСТА-РИКА, "МАТЧ!", 21:00

Итак, ситуация в группе Е следующая: по четыре очка после двух туров набрали бразильцы и швейцарцы. Сербы имеют на балл меньше, а Коста-Рика шансы на выход из группы потеряла. Причем Швейцария в случае своей победы выходит в плей-офф – независимо от исхода игры сербов с бразильцами. Швейцарцы с костариканцами сыграют в Нижнем Новгороде, на поле стадиона "Нижний Новгород".

Эксперты ожидают победы Швейцарии со счетом 2:1. Ставки у букмекеров: победа Швейцарии – 1.75, победа Коста Рики – 6.60, ничья – 3.45.

Фото: Dni.Ru


Автор: Андрей Евлампиев27 июня 2018, 12:47
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