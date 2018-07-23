Черышев резвится с молоденькой красоткой после триумфа на ЧМ-2018

Полузащитник сборной России Денис Черышев стал одним из лучших игроков команды на прошедшем ЧМ-2018. В его активе четыре гола в пяти матчах. После турнира у него появились поклонники и среди знаменитостей. Ольга Бузова в своем видеообращении сказала, что готова выйти за него замуж.

Тем не менее это заявление так и осталось словами. Впрочем, и сам футболист не обратил на это внимание, ведь последние два года он встречается с девушкой по имени Кристина Кобе. После мундиаля Черышев отправился в заслуженный отпуск вместе с пассией и решил поделиться фотографиями с подписчиками в Instagram.