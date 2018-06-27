Откровенный танец болельщицы возмутил мир

Болельщики сборной Колумбии обрушились с критикой на соотечественницу, которая отпраздновала победу любимой команды откровенным танцем. По мнению фанатов, девушка опозорила свою страну.

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Скандал в соцсетях разгорелся вокруг видео, опубликованного очевидцами уличного торжества. Толпа колумбийских фанатов праздновала победу своей команды на улицах Казани. Молодой человек – по всей видимости, местный житель – предложил одной из колумбиек потанцевать. Девушка ответила, что сделает это "в своем ритме", после чего исполнила откровенный номер – в стиле, который принято называть тверком.

"Еще один колумбийский посол, трущийся задницей о гениталии незнакомца", – прокомментировали видео пользователи соцсетей. Поведение болельщицы назвали "распутным" и заключили, что подобные выходки создают плохое впечатление о Колумбии, пишет британская The Sun.

Выяснилось, что "компрометирующий" фильм снимали после матча второго тура группового этапа ЧМ-2018 между сборными Польши и Колумбии. Игра проходила на стадионе "Казань Арена", колумбийцы победили поляков со счетом 3:0.

Сборные Сенегала и Японии, набравшие по четыре очка, лидируют в группе F. Третьей с тремя баллами идет команда Колумбии. Сборная Польши, потерпевшая два поражения и потерявшая шансы на выход в плей-офф, замыкает таблицу, пишет "Р-Спорт".

Встреча заключительного тура группы F пройдет 28 июня в Самаре. Колумбийцы сыграют с командой Сенегала.

