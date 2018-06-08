Футболистам посоветовали чаще мастурбировать на ЧМ-2018
Советы опытных соблазнительниц изложила в вышедшей недавно книге жена голкипера сборной Португалии Руя Патрисиу. Вера Рибейру в своем руководстве (которое так и называется "Руководство по соблазнению") предлагает мастерам мяча простой и действенный метод борьбы с излишним напряжением и стрессом – мастурбацию.
Как пишет Рибейру, жизнь у футболистов нелегкая – в силу обстоятельств они подолгу находятся вдали от семей. "В сексуальном воздержании нет ничего хорошего. От секса игрокам станет гораздо лучше, как в ментальном, так и в физическом плане. Они будут банально лучше спать", — сказала она.
Супруга португальского голкипера убеждена, что если тренер сборной Фернанду Сантуш разрешит своим подопечным самоудовлетворяться перед матчами, это избавит их от стресса – и им будет гораздо проще выиграть мировое первенство, пишет The Mirror.
Сборная Португалии приезжает на чемпионат мира в Россию в ранге действующего чемпиона Европы. Португальская команда на ЧМ-2018 сыграет в группе с Испанией, Марокко и Ираном.
Уже в воскресенье в Москве стартует самая большая в мире футбольная вечеринка! ��— Чемпионат мира FIFA 2018������ (@fifaworldcup_ru) 8 июня 2018 г.
Более 20 исполнителей, легенды мирового футбола и Кубок Чемпионата мира FIFA - все это ждет вас на открытии Фестиваля болельщиков FIFA. Присоединяетесь!#FIFAFanFest
ℹ️ https://t.co/WOLGlxtkuL pic.twitter.com/q9TcUU98Ao
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. Сборная России сыграет в группе A с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.
Российская сборная стала третьей в истории футбола командой – хозяйкой чемпионата мира, которой не удалось одержать ни одной победы в матчах в год проведения мундиаля. Отечественные игроки повторили антирекорд команд Уругвая и Италии 1930 и 1934 годов соответственно.
В жизни женщины случилось счастливое событие
Звезда "Дома-2" соблазнила поп-короля шикарным телом
Женщина готовится к прибавлению в семействе
Супруга артиста рассказала правду об их отношениях