Известный актер в ужасе от работы Черчесова в сборной

Главного тренера сборной России Станислава Черчесова нужно срочно уволить. Иначе на чемпионате мира по футболу команду ждет позор, уверен "заслуженный болельщик", актер Ростислав Хаит.

Один из основателей театра "Квартет И" потерял всякую надежду порадоваться игре российских футболистов на мундиале. По словам Ростислава Хаита, проблески надежды были до последнего, при всех тренерах – даже при Фабио Капелло.

"С назначением Черчесова появилась тревога. Сейчас она сменилась ужасом. Глядя на игру нашей сборной, хочется перефразировать Пушкина: "Унылое г…о и разочарование", – сказал актер.

Хаит напоминает, что, когда было решено искать тренеров внутри страны, кандидатом номер один был Слуцкий. Но после чемпионата Европы оставаться в сборной он не пожелал – хотя Виталий Мутко уговаривал его продолжить работу. В итоге, выбирая между Бердыевым и Черчесовым, Виталий Леонтьевич пошел по пути наименьшего сопротивления, считает артист.

"Для начальства Черчесов – удобный тренер. Работать с ним комфортно. С Бердыевым сложнее. Колючий, больше условий выдвигает", - отметил Хаит. Он считает, что с Курбаном Бердыевым команда добилась бы лучших результатов.

"Конечно! Я бы не рассчитывал на феерию и брызги шампанского, но отлаженную систему игры увидели бы точно. Кроме чемпионского "Рубина", Курбан Бекиевич выстроил еще и "Ростов" – команду, которой многие стали симпатизировать", – напомнил актер. Как заметил Хаит, в распоряжении Бердыева был скромный набор исполнителей. Но он из каждого выжимал максимум – и доказал, что у хорошего тренера футболисты прибавляют, раскрываются ярче.

Хаит уверен: если б при Черчесове сборная демонстрировала яркий, атакующий футбол, старалась бы быть интересной – ей простили бы все, в том числе невыход из группы. "А у нас – ни игры, ни результата. Мы по-прежнему никому не интересны. Семь матчей без побед! Один удар в створ за 180 минут с Австрией и Турцией!" – возмущается артист. Он уверен, что после такого любой тренер должен подать в отставку.

Расписание матчей группового этапа #ЧМ2018 ����

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Если Черчесова за оставшиеся дни не снимут, на чемпионате мира сборную России ждет позор – на 99%, уверен Хаит. По полпроцента актер оставляет на чудо и вдохновение футболистов, пишет "Спорт-Экспресс".