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Спорт

Известный актер в ужасе от работы Черчесова в сборной

Станислав Черчесов. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Kulebyakin
Главного тренера сборной России Станислава Черчесова нужно срочно уволить. Иначе на чемпионате мира по футболу команду ждет позор, уверен "заслуженный болельщик", актер Ростислав Хаит.
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Один из основателей театра "Квартет И" потерял всякую надежду порадоваться игре российских футболистов на мундиале. По словам Ростислава Хаита, проблески надежды были до последнего, при всех тренерах – даже при Фабио Капелло.

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"С назначением Черчесова появилась тревога. Сейчас она сменилась ужасом. Глядя на игру нашей сборной, хочется перефразировать Пушкина: "Унылое г…о и разочарование", – сказал актер.

Хаит напоминает, что, когда было решено искать тренеров внутри страны, кандидатом номер один был Слуцкий. Но после чемпионата Европы оставаться в сборной он не пожелал – хотя Виталий Мутко уговаривал его продолжить работу. В итоге, выбирая между Бердыевым и Черчесовым, Виталий Леонтьевич пошел по пути наименьшего сопротивления, считает артист.

"Для начальства Черчесов – удобный тренер. Работать с ним комфортно. С Бердыевым сложнее. Колючий, больше условий выдвигает", - отметил Хаит. Он считает, что с Курбаном Бердыевым команда добилась бы лучших результатов.

"Конечно! Я бы не рассчитывал на феерию и брызги шампанского, но отлаженную систему игры увидели бы точно. Кроме чемпионского "Рубина", Курбан Бекиевич выстроил еще и "Ростов" – команду, которой многие стали симпатизировать", – напомнил актер. Как заметил Хаит, в распоряжении Бердыева был скромный набор исполнителей. Но он из каждого выжимал максимум – и доказал, что у хорошего тренера футболисты прибавляют, раскрываются ярче.

Хаит уверен: если б при Черчесове сборная демонстрировала яркий, атакующий футбол, старалась бы быть интересной – ей простили бы все, в том числе невыход из группы. "А у нас – ни игры, ни результата. Мы по-прежнему никому не интересны. Семь матчей без побед! Один удар в створ за 180 минут с Австрией и Турцией!" – возмущается артист. Он уверен, что после такого любой тренер должен подать в отставку.

Если Черчесова за оставшиеся дни не снимут, на чемпионате мира сборную России ждет позор – на 99%, уверен Хаит. По полпроцента актер оставляет на чудо и вдохновение футболистов, пишет "Спорт-Экспресс".

Автор: Андрей Евлампиев9 июня 2018, 16:43
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