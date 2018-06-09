Самой сексуальной ведущей дали под зад из-за чемпионата мира в России
Янет Гарсия восхищает мексиканских зрителей (особенно мужскую часть аудитории) провокационными выходками. На сей раз ведущая прогноза погоды, которую ранее объявили самой сексуальной в мире, удивила зрителей предложением пнуть ее "счастливую попку" на удачу.
Потрудиться на пользу сборной согласились известный спортивный комментатор Перро Бермудес и телеведущий Хорхе Бурро ван Ранкин. Жертва, на которую пошла Янет ради футбола, принесла ей еще большую популярность: в соцсетях за "счастливой попой" и другими частями тела ведущей внимательно следят шесть миллионов подписчиков, передает The Sun.
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