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Самой сексуальной ведущей дали под зад из-за чемпионата мира в России

Фото: instagram.com/iamyanetgarcia
Самая сексуальная ведущая Мексики пожертвовала своей пятой точкой ради успеха национальной сборной на ЧМ-2018. Она разрешила пнуть свою "счастливую попку".
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Янет Гарсия восхищает мексиканских зрителей (особенно мужскую часть аудитории) провокационными выходками. На сей раз ведущая прогноза погоды, которую ранее объявили самой сексуальной в мире, удивила зрителей предложением пнуть ее "счастливую попку" на удачу.

Потрудиться на пользу сборной согласились известный спортивный комментатор Перро Бермудес и телеведущий Хорхе Бурро ван Ранкин. Жертва, на которую пошла Янет ради футбола, принесла ей еще большую популярность: в соцсетях за "счастливой попой" и другими частями тела ведущей внимательно следят шесть миллионов подписчиков, передает The Sun.

Автор: Андрей Евлампиев9 июня 2018, 18:49
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